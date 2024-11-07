بعد دفنها.. بلوجر تعلن وفاتها في فيديو لمتابعيها.. 10 صور

كتب – سيد متولي

ظهرت الناشطة الأسترالية، بيلا برادفورد، في فيديو على تطبيق تيك توك، بعد أسبوعين من دفنها، لتعلن عن وفاتها بعد معاناة مع سرطان العضلات.

رحيلها المأساوي بسبب شكل نادر من سرطان الفك يُعرف باسم ساركوما العضلات المخططة.

الفتاة التي توفيت في 15 أكتوبر الماضي، عن 24 عاما، ظهرت في فيديو صورته في وقت سابق وطلبت بثه بعد وفاتها، بحسب timesofindia.

وفي الفيديو، أعربت بيلا برادفورد عن امتنانها لمتابعيها على دعمهم، وقالت: "أعاني من سرطان في المرحلة النهائية، انتهت حياتي الآن وتوفيت، لكني أردت أن أصور مقطعا أخيرا بعنوان استعد معي، لأني أحب ذلك، وأحب الموضة".

الناشطة الأسترالية شكرت متابعيها في الرسالة الأخيرة، قائلة: "شكرا لكم على متابعتي في هذه الرحلة الممتعة، وآمل أن تتمكنوا من إلقاء نظرة على كل فيديوهاتي لتشعروا بالقليل من الفرح في يومكم إذا كنتم في حاجة إلى ذلك، تذكر أنك تعيش كل يوم، وأنك تموت مرة واحدة فقط، لذا اجعل كل يوم له قيمته".

واختتمت بيلا برادفورد الفيديو، قائلة: "شكرا جزيلا لكم على هذه الرحلة الرائعة والممتعة، أتمنى لكم جميعا حياة جميلة ومذهلة، أتمنى كل التوفيق لكل واحد منكم".

بيلا برادفورد تحارب السرطان

بدأت معركة بيلا مع السرطان في عام 2021 عندما تم تشخيصها وخضعت لعلاج مكثف، والذي تضمن العلاج الكيميائي والجراحات، وعلى الرغم من أنها حققت شفاءً في البداية، إلا أن السرطان عاد في النهاية، ما أدى إلى وفاتها.

طوال رحلتها، حافظت بيلا على نظرة إيجابية بشكل لا يصدق، وشاركت تجاربها علانية مع متابعيها، لم تلهم قوتها وتصميمها جمهورها فحسب، بل رفعت أيضًا الوعي بالصراعات التي يواجهها أولئك الذين يكافحون السرطان.

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me 💛 here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford TikTok · Bella Bradford TIKTOK.COM TikTok · Bella Bradford TIKTOK.COM

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