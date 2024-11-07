يفعلها كثيرون.. حسام موافي يحذر من عادة خاطئة تدمر القلب والركبة

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مخاطر الإفراط في ممارسة تمرين شائع بين الكثيرين، ألا وهو صعود السلم.

صعود السلالم.. تمرين محفوف بالمخاطر

أوضح "موافي" خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والمُذاع على قناة "النهار" أن صعود السلالم بضر بصحة القلب والركبتين، حيث يؤدي الضغط المستمر على القلب، خاصة عند صعود عدة طوابق، إلى مشكلات صحية خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر سلبا على الركبتين ويؤدي إلى أضرار كبيرة، خاصة بالنسبة للأفراد الأكبر سنا الذين يعانون من ضعف المفاصل.

بدائل مقترحة

تابع موافي: "بدلا من الاعتماد على صعود السلالم، هناك بعض التمارين أقل خطورة وأكثر فعالية يمكن ممارستها، مثل استخدام جهاز المشي أو ممارسة التمارين ذات التأثير المنخفض التي تكون أسهل على مفاصلك".

أهمية الفحوصات الصحية المنتظمة

أشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى ضرورة إجراء اختبار "رسم القلب الإجهادي" خاصة كبار السن الذين تجاوزوا الخمسين من العمر، لتقييم صحة القلب ومنع المضاعفات الخطيرة في وقت مبكر.

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