"إزاي مصروف البيت يكفي لآخر الشهر؟".. 12 نصيحة ذكية لتنظيم الميزانية

كتبت- أسماء مرسي:

تشعر الكثير من ربات البيوت بالضيق المالي في نهاية كل شهر، ويتساءلون عن كيف يمكن إدارة مصروفاتهن بشكل أفضل وتوفير بعض المال؟

في هذا الصدد، إليكم خطوات عملية تساعدكم على وضع ميزانية شخصية فعالة، والالتزام بها لتحقيق الاستقرار المالي.

الدكتورة روضة حمزة، مدرس بكلية الاقتصاد المنزلي، ذكرت لـ"مصراوي" أن من الضروري الالتزام بميزانية محددة لضمان كفاية مصروف المنزل حتى نهاية الشهر.

وأوضحت أن الميزانية هي بمثابة خارطة طريق مالية تفصيلية تساعد الأفراد والأسر على إدارة دخولهم ومصاريفهم بشكل فعال.

كما لفتت إلى أهمية التفريق بين المصاريف الثابتة، مثل الإيجار وفواتير الخدمات وأقساط القروض، والمصاريف المتغيرة التي تتفاوت قيمتها من شهر لآخر مثل مصروفات الطعام والنقل والترفيه.

وأشارت إلى هناك عدة خطوات يجب اتباعها لميزانية شهرية دقيقة:

- يجب عليك تحديد الدخل الشهري بدقة، سواء كان راتبا ثابتا أو دخلاً متغيرا.

- تخصيص نسبة معينة من الميزانية حتى لو كان بسيطا، كى يستخدم للادخار لتغطية النفقات خلال الشهر.

- بعد طرح المصروفات الثابتة ومبلغ الادخار، عليك تقسيم المبلغ المتبقي على الأسابيع، هذا يساعدك على تتبع إنفاقك بشكل أفضل وتجنب تجاوز الميزانية.

- تجنب الشراء العاطفي والتركيز على الاحتياجات الأساسية.

تخصيص جزء من المبلغ الأسبوعي لشراء الاحتياجات الأساسية مثل الطعام، الخضروات، الفواكه، وغيرها.

- شراء كميات تكفي لأسبوع واحد فقط لتجنب هدر الطعام وتقليل النفقات.

- قبل الذهاب إلى المتجر، قم بإعداد قائمة بكل ما تحتاجه لتجنب الشراء العشوائي.

- عليك استغلال العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.

- بعد شراء الخضروات والفواكه، عليك تخطيط وجباتك الأسبوعية، هذا يساعدك على استخدام جميع المكونات قبل أن تفسد ويقلل من الحاجة لشراء المزيد من الطعام.

- تخزين الخضروات والفواكه بشكل صحيح للحفاظ عليها طازجة لفترة أطول.

- تحضير الطعام بكميات مناسبة لتجنب الهدر، كما يمكنك تجميد الأطعمة الزائدة للاستخدام لاحقا.

عند كمية كبيرة من الطماطم، يمكن تحويل الفائض إلى صلصة وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر.

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