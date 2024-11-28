منع العروسين من دخول الحمام 3 أيام في هذه البلد.. "السبب غريب"

كتبت- أسماء العمدة:

تتميز قبيلة تيدونج الإندونيسية بعادة غريبة تتمثل في منع العروسين من استخدام الحمام لمدة ثلاثة أيام بعد الزواج، وذلك اعتقادًا منهم بجلب الحظ السعيد.

سبب منع دخول المتزوجين للحمام بعد الزفاف

يعتقد أفراد هذه القبيلة أن هذا الطقس الغريب هو بمثابة اختبار لقوة العلاقة الزوجية. فمن يستطيع تحمل هذا التحدي الصعب يثبت قدرته على التغلب على الصعاب في الحياة الزوجية، وبالتالي يحظى بحياة سعيدة ومستقرة، وفقًا لموقع "tripadvisor".

وترى القبيلة أن هذا الطقس يجلب الحظ السعيد للزوجين ويحمي زواجهما من المشكلات الأسرية التي قد تنشأ بينهما فيما بعد

وتشتهر قبيلة تيدونج الإندونيسية التي تعيش في الغابات، بعادات غريبة في الأفراح والاحتفالات الدينية والاجتماعية بشكل عام، والتي تختلف عن أي مجتمع آخر، بسبب طبيعة البيئة قليلة الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

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