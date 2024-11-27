تصرفاتها غريبة وغير مدروسة.. أغرب 5 حيوانات في العالم

بعضها ينام مع أطفاله.. قصة رجل يحتفظ بـ200 ثعبان في منزله

كتبت- شيماء مرسي

تتسم بعض الحيوانات حول العالم بالغباء وعدم التفكير جيدا، وذلك بسبب تصرفاتها التي تبدو غير منطقية وغريبة.

وفي هذا التقرير نوضح لكم أغبى 5 حيوانات في العالم، وفق ما كشف موقع "planetnatural".

السلمندر

يعيش هذا الحيوان في الأنهار الباردة ويتسم بحجمه الكبير وبطء حركته، وبالرغم من أنه يتخفى بين الصخور لتجنب الحيوانات المفترسة، إلا إنه يفتقر إلى السرعة والمرونة في التصرف.

الباندا العملاق

بالرغم من إنها آكلة للحوم فإنها تعتمد على غذاء "البامبو" قليل السعرات الحرارية والمغذيات، كما إنها تواجه تحديات كبيرة في التكاثر.

طائر الكاتب

يتسم هذا الطائر بقدرته على استخدام أرجله القوية لقتل الثعابين عن طريق الدوس عليها، وبالرغم من فعالية هذه الطريقة، إلا أنها تعتمد على القوة البدنية، ما قد يعرضه للخطر.

الكوالا

يعتمد هذا الحيوان على أوراق الأوكالبتوس قليلة القيمة الغذائية كما تحتوي على سموم خفيفة.

وبسبب صغر حجم دماغه وتركيبها العصبي، لذا فإن قدراته الذهنية محدودة، وبالتالي لا يستطيع حل المشكلات البسيطة.

قرش العفريت

يستخدم قرش العفريت فكه القوي القابل للتمدد لالتقاط الفريسة، ولكن هذه الطريقة غير آمنة، كما أن ضعف بصره يجعله يعتمد بشكل كبير على ردود الفعل بدلا من اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة.

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