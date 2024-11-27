سقوط "تلفريك" من ارتفاع 3000 متر بشكل مفاجئ.. هذا ما حدث

كتب – سيد متولي

عانى ستة أشخاص، من إصابات، إثر وقوع حادث لعربة تليفريك، في منتجع فال ثورن للتزلج في جبال الألب الفرنسية.

وأفادت الإدارة المحلية أن الحادث أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، وإصابة ستة آخرين بجروح أقل خطورة، بحسب إندبندنت.

وبحسب السلطات الفرنسية، فإن ثمانية أشخاص أصيبوا بعد سقوط عربة كابل على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر في منتجع فال تورين للتزلج في فرنسا.

وكان التلفريك يحمل عمال بناء إلى جبل شيم كارون في ظل ظروف جوية صعبة عندما "اصطدم بمحطة الوصول"، بحسب بيان لمنطقة سافوي الفرنسية.

ولا تصنف أي من الإصابات على أنها مهددة للحياة.

وتم إرسال أفراد الطوارئ، ومنهم رجال الإطفاء والمسعفين وفرق الإنقاذ على الجبال إلى الموقع، وقال مسؤولون إنه تم إجلاء العاملين المصابين.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة بالمنطقة فتحت تحقيقا في الحادث.

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