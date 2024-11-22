فرصة العمر.. قرية إيطالية تعرض منازل للبيع بدولار واحد (صور)

كتب- أحمد الضبع:

في وقت يتساءل فيه العديد من المجتمعات حول العالم عن تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، قدمت إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية فرصة مغرية.

ومثل العديد من المناطق الريفية في إيطاليا، كانت قرية أولولاي تكافح منذ فترة طويلة لإقناع الأشخاص بالانتقال إليها بهدف إنعاش اقتصادها بعد سنوات من تراجع عدد السكان.

ولهذا السبب، قررت القرية بيع المنازل القديمة مقابل يورو واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل، لتجذب المهتمين، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ومع نتائج الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر، أطلقت القرية موقعًا إلكترونيًا موجهًا للمغتربين الأمريكيين المحتملين، حيث تعرض المزيد من المنازل بأسعار منخفضة على أمل أن يجذب هذا العرض أولئك الذين يشعرون بالإحباط من نتيجة الانتخابات لشراء عقارات في القرية.

وجاء في الموقع: "هل سئمت من السياسة العالمية؟ هل ترغب في تبني أسلوب حياة أكثر توازنًا مع فرص جديدة؟ حان الوقت لتبدأ في بناء هروبك الأوروبي في جنة سردينيا الساحرة".

وقال عمدة المدينة، فرانشيسكو كولومبو، إن الموقع تم إطلاقه خصيصًا لاستقطاب الناخبين الأمريكيين بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه يكن حبًا كبيرًا للولايات المتحدة، ويؤمن بأن الأمريكيين هم الأنسب للمساهمة في إحياء مجتمع قريته.

وأضاف كولومبو: "نحن حقًا نريد جذب الأمريكيين، وسنركز عليهم بشكل خاص، بالطبع، لا يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من التقديم، ولكن سيكون لدينا إجراءات سريعة خصيصًا للأمريكيين، نحن نراهن عليهم لإحياء القرية، وهم ورقتنا الرابحة".

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