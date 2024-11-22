سمكة قرش تبتلع هاتف "آيفون".. لن تتخيل ما وثقته الكاميرا (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في حادثة غريبة شهدتها جزر الباهاما، ابتلعت سمكة قرش نمر تُدعى "جيتيربج" هاتف "آيفون" عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مشهد مذهل جرى توثيقه بواسطة كاميرا الهاتف نفسه.

في الفيديو الذي جرى تصويره، يمكن رؤية الهاتف وهو يمر عبر الجهاز الهضمي لسمكة القرش، بينما تبرز خياشيمها على طول جدران فمها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ الهاتف لم يتعرض لأي ضرر بفضل علبته المقاومة للماء، واستمر في العمل بصورة طبيعية، وتمكن من التقاط صور داخل فم سمكة القرش، حيث تظهر أسنانها المسننة بوضوح.

خلال توثيق الحادث، أوضح عالم البحار كين كيفر أن "جيتيربج" بدأت بمضغ الهاتف، لكنها بصقته بعد فترة قصيرة، عندما أدركت أنه ليس فريسة.

وتظهر المقاطع أيضًا ما يُعرف بـ"ضخ الخد"، وهي آلية تستخدمها أسماك القرش لتحريك الماء عبر خياشيمها عندما تكون في حالة سكون.

كما أضاف العلماء أنّ أسماك قرش النمر، مثل "جيتيربج"، تستخدم تقنية تسمى "تهوية الكبش"، حيث تفتح فمها وخياشيمها أثناء السباحة بسرعة لتمرير الماء عبر الخياشيم، ما يساعدها على التنفس واستخراج الأوكسجين.

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