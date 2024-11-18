تصرف صادم من "تيك توكر" في مقطع فيديو- ماذا فعلت؟

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، أقدمت التيك توكر الصينية الشهيرة كونج يوفينج، المعروفة أيضا باسم "كينج كونج ليوك"، على تحد غريب، حيث قررت في إطار سعيها لتجربة العيش بأقل التكاليف، أن تتناول علف الخنازير كجزء من نظامها الغذائي لمدة أسبوع كامل.

نشرت كونج مقطع فيديو على منصة تيك توك، أعلنت فيه عن هذا التحدي الغريب، موضحة أنها استلهمت الفكرة من أحد المنتديات الصينية الشهيرة الذي أوصى بعلف الخنازير كأرخص خيار غذائي غني بالبروتين.

وأضافت أن كيسا كبيرا من هذا العلف يكفيها لمدة أسبوع كامل بتكلفة لا تتجاوز 14 دولارا أمريكيا، وفقا لموقع "odditycentral".

بالرغم من أن كونج أكدت أن علف الخنازير يحتوي على مكونات طبيعية مثل فول الصويا والفول السوداني والسمسم والذرة، إلا أنها اعترفت بأن طعمه كان غريبا، ورغم ذلك، أصرت على مواصلة التحدي، مشيرة أن هذا النوع من الطعام "أكثر صحة من الأطعمة الجاهزة".

هذا التحدي الغريب أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم ودهشتهم من تصرف كونج.

وانتقد البعض هذا السلوك، معتبرين أنه يمثل استهانة بالطعام وتشجيعا على سلوكيات غير صحية.

كما حذر آخرون من عواقب وخيمة قد تنتج عن تناول علف الخنازير، الذي لا يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان.

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