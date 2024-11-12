محكمة تمنع امرأة من دخول غرفة شقيقها.. لن تتخيل السبب

كتب – سيد متولي

أصدرت محكمة الأسرة في سنغافورة، مؤخرًا، أمرًا بالإبعاد المنزلي الجزئي ضد امرأة زُعم أنها كانت تدخل عنوة إلى غرفة شقيقها البالغ في ساعات غريبة من الليل للتنظيف.

في الحادي والثلاثين من أكتوبر، حصل شقيقان سنغافوريان على أوامر قضائية ضد بعضهما البعض في أعقاب نزاع قانوني غريب ترك القاضي مندهش.

وبحسب odditycentral، تمكنت امرأة من الحصول على أمر حماية ضد شقيقها الذي ورد أنه اعتدى عليها جسديًا، بينما حصل هو على أمر محلي يمنعها من دخول غرفته، وهو السبب الذي جعله يعتدي عليها في المقام الأول.

وقال شقيق ثالث للمحكمة إن التوترات بين الاثنين كانت تتصاعد لسنوات، وخاصة لأن أختهما كانت تأتي إلى غرفة شقيقهما في منتصف الليل لتنظيفها، ما يعد انتهاكًا لخصوصيته ومنعه من النوم، ليفقد الرجل أعصابه.

وقال القاضي: "أوافق على أنه في العادة، فإن قيام الأخ بتنظيف غرفة أخيه الآخر سيكون أمرا غير ضار - بل وعملا محببا - وبالتأكيد لا يرقى إلى مستوى التحرش"، موضحا أنه في ظروف معينة، ما قد يعتبر غير ضار بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون مؤلما للغاية بالنسبة للآخرين.

وبحسب شقيقه، فإن شقيقته كانت تقتحم غرفته ليلاً لتنظيفها على مدار السنوات الثماني الماضية، متجاهلة تماماً احتجاجاته وحاجته إلى الخصوصية.

ففي البداية كانت تأتي في حوالي الساعة التاسعة مساءً، ثم بدأت في الوصول في الساعة الحادية عشرة مساءً، وفي بعض الأحيان كانت تبقى حتى الرابعة صباحاً لتنظيف الغرفة.

وحتى لو غادرت الغرفة في وقت مبكر في بعض الأحيان، فإنها تعود في منتصف الليل وتنظف الغرفة حتى الصباح.

وأكد الشقيق المشترك للقاضي جدول التنظيف الغريب للأخت، مضيفًا أن شقيقه كان غالبًا ما يسارع إلى المنزل لإغلاق باب غرفته فقط لمنعها من الدخول، ومع ذلك، نادرًا ما تقبل الرفض كإجابة وعادة ما تجد طريقة لدخول الغرفة لتنظيفها، وعندما سُئلت عن سبب إصرارها على تنظيف غرفة شقيقها، قالت المرأة ببساطة إنها "بحاجة إلى القيام بذلك".

"لأنني بحاجة إلى العمل يا عزيزي"، قالت للقاضي. "أنا بحاجة إلى العمل، إلى جدول أعمالي الخاص. يجب أن أذهب وفقًا لجدول أعمالي الخاص، وفقًا لوقت فراغي. لا أستطيع أن أقول، تريدني أن آتي في الساعة 8 صباحًا، أعني الساعة 8 صباحًا. أنا لست خادمتهم، أنا لست عاملتهم".

حاولت المرأة أن تشرح أنها كانت تنظف غرفة أخيها رغما عنه لأنه لم يكن ينظفها بنفسه، قائلة: "إذا كان الشخص يقوم بالأعمال المنزلية بنفسه، وينظف غرفته بنفسه، فهذا أمر جيد. لكنه لا يفعل ذلك على الإطلاق بعد سن الأربعين. ولا حتى إصبع واحد!".

لكن القاضي رفض تفسيرها، قائلاً إن "الطرفين بالغين وليس من الضروري أن تفرض الأخت معايير النظافة الخاصة بها على شقيقها". كما اعترف بأن اعتداء الأخ على أخته "غير مقبول"، لكنه أشار إلى أنه ربما كان رد فعل على الضيق الشديد الناجم عن سلوك أخته.

وعندما سُئلت عما إذا كانت ستمتثل لأمر القاضي بالتوقف عن دخول غرفة شقيقها دون موافقته، أجابت المرأة السنغافورية: "لا، لأن هذه الوحدة ملك لوالدي، وليس له. وإذا لم يكن مرتاحًا، فيمكنه البقاء خارجًا. عليك أن تطلب منه البقاء خارجًا أو الحصول على مكان خاص به. لأنه، حرفيًا، لا يعتني بغرفته وسيولد كل (الآفات)".

لكنها ستحتاج إلى توخي الحذر، لأن خرق أمر المحكمة يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة أو السجن، أو كليهما.

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