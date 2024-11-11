ظاهرة مرعبة.. مراهقات يشوهّن أجسادهن بدافع تحدٍ على "تيك توك"

كتب- أحمد الضبع:

تلقت مفتشة مدرسية في مدينة جاكوفا بدولة كوسوفو، جنوب شرق أوروبا، اتصالاً من إحدى الأمهات، ظنّت في البداية أنه مجرد مشكلة عادية، لكن سرعان ما اكتشفت أن الموقف كان أكثر تعقيدًا، إذ كانت العديد من الفتيات يشوهن أنفسهن للمشاركة في تحدٍ على منصة "تيك توك".

وقالت المفتشة إراندا كومنوفا، التي تعمل في بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة: "أبلغتني إحدى الأمهات أن ابنتها، وهي تلميذة في الصف الخامس، شاركت في هذا التحدي مع صديقاتها، ما دفعني لطلب تحقيق فوري"، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

ووجد المسؤولون التربويون، بعد التحقيقات، أن 22 حالة من حالات التشويه الذاتي حدثت خلال أسابيع قليلة، وأقدمت العديد من الفتيات على إيذاء أنفسهن باستخدام أدوات حادة، ليكتشفوا لاحقًا أن الجروح أصابت أجسامهن بشكل غير عادي.

وشكل هذا الأمر صدمة كبيرة في جاكوفا، التي كانت معروفة بموقعها النائي وبكونها مسقطًا للعديد من النشطاء الألبان.

وأضافت "كومنوفا" أن هذه الظاهرة كانت "زلزالًا" في المجتمع التعليمي والمحلي بشكل عام.

ويُعرف "تيك توك" بأنه من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم، إذ يعتمد على التحديات التي تحفز المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو تتضمن أنشطة محددة، مثل الرقص أو تقليد مقاطع معينة.

وأوضحت والدة إحدى الفتيات المتأثرات بالحادثة أن أطفالًا لا يتجاوزون التسع سنوات قد شاركوا في التحدي بعد مشاهدة مقاطع على "تيك توك"، موضحة أن ما كان يبدو كـ"لعبة" بالنسبة للأطفال في سن مبكرة تحول إلى مشكلة جدية.

وأشارت الأم التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن رؤية جروح ابنتها كانت بمثابة "أسوأ كابوس"، كما رفض العديد من الآباء الكشف عن هوياتهم، في حين شددت السلطات المحلية على أن هوية الضحايا ستظل سرية.

وفي الوقت الذي تحظر فيه منصة "تيك توك" المحتويات التي تروج لإيذاء النفس أو الانتحار، فإن الخبراء وأولياء الأمور قد حذروا مرارًا من الأثر السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، خصوصًا في صفوف الشباب، ففي عام 2023، دعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المراهقين من هذه المخاطر.

في جاكوفا، أعرب الكثير من الأهالي عن صدمتهم مما حدث، وقال بيسفورت كراسنيكي، أحد الأهالي: "من الصعب أن نتقبل أن بناتنا قمن بإيذاء أنفسهن طوعًا".

أما كيندريسا هوتي، وهي مصففة شعر وأم لثلاثة أطفال، فأكدت أن هذه ليست مجرد مشكلة عادية، بل هي ظاهرة مقلقة تؤثر على الجميع.

لمكافحة هذه الظاهرة، جرى إطلاق مبادرات من القطاع التعليمي لتوعية الطلاب بمخاطر الشبكات الاجتماعية، وقالت عالمة النفس ميرفت أزيري إن المشكلة تكمن في "التعرض المستمر لهذه الشبكات من دون رقابة، حتى في المدرسة أو المنزل".

من جانبه، أكد الناطق باسم مكتب المدعي العام في كوسوفو أن السلطات بدأت تحقيقًا في القضية، فيما اقترح البعض أن الحل يكمن في حظر تطبيق "تيك توك" بشكل كامل بسبب محتوياته الخطيرة.

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