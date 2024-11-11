كل من يشتريها تموت زوجته.. قصة سيارة غريبة بيعت 22 مرة

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كتب- أحمد الضبع:

في واقعة غريبة، أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، أمر قبض بحق صاحب معرض سيارات بعد ترويجه لسيارة "بيك أب" على أنها تسببت في وفاة زوجات كل من اشتراها.

ووفقًا للتفاصيل المتداولة، ظهر صاحب المعرض في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروي قصة السيارة التي بيعت 22 مرة، مؤكدًا أن كل شخص اشتراها فقد زوجته.

وأوضح أن السيارة ارتفعت قيمتها بشكل كبير، وأن المعرض كان يؤجرها لهذا الغرض.

وفي أعقاب هذه التصريحات، التي اعتبرت إساءة لنساء المنطقة، تم تحريك دعوى قضائية ضد صاحب المعرض بناءً على طلب محافظ أربيل أوميد خوشناو، الذي أصدر مذكرة قبض بحق الرجل، كما تم احتجاز السيارة المثيرة للجدل في معارض أربيل، وفقًا لما نشره موقع "شفق نيوز".

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