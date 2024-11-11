10 صور لأكبر مبنى في العالم.. فندق على شكل ديك يدخل موسوعة جينيس

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كتب – سيد متولي

دخل أحد الفنادق في الفلبين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مبنى في العالم على شكل ديك.

وبحسب upi، حصل فندق في الفلبين، يبلغ ارتفاعه 35 مترا، على رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لأكبر مبنى على شكل دجاجة.

الفندق الذي يقع في منتجع كامبويستوهان هايلاند، في مقاطعة نيجروس أوتشيدنتال، يحتوي على 15 غرفة فندقية مكيفة.

وقال ريكاردو كانو جوابو تان، مدير المنتجع، إنه يريد أن يكون المبنى الجديد للمنتجع مثيرا للانتباه.

وأضاف في حديثه لموسوعة جينيس للأرقام القياسية : "كانت لدي رؤية لصنع شيء له عامل إبهار يمكنه أن يترك بصمة إعجاب الجمهور"، كاشفا أن تصميم المبنى على شكل الديك يعد تكريما للثقافة المحلية.

وتابع: "تمتلك شركة نيجروس أوكسيدنتال صناعة تربية الدواجن التي توظف ملايين الأشخاص في الفلبين، إذا نظرت إلى الديك، فإنه يبدو هادئًا ومهيبًا وقويًا ما يعكس موقف شعبنا".

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