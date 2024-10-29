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شركة تفصل موظفة بعد عودتها من إجازة الوضع.. لن تتوقع السبب

05:30 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    طرد موظفة بريطانيا من عملها
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    شركة تفصل موظفة بعد عودتها من إجازة الوضع
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    حمل موظفة
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كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، طردت إحدى الشركات امرأة بريطانية من وظيفتها بعد ساعات من عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع.

وقضت المحكمة البريطانية بتعويض المرأة بمبلغ 28 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لموقع «ndtv».

رفعت نيكيتا تويتشين، مساعدة إدارية سابقة في شركة First Grade Projects في بونتيبريد، دعوى قضائية زاعمة أن حملها الثاني كان سبب فصلها من العمل.

وأثناء اجتماعها مع المدير الإداري، جيريمي مورجان، أخبرته تويتشين بأنها حامل مجددًا، وعلى الرغم من ترحيب المدير بعودتها في بداية الاجتماع، إلا أن نبرة صوته تغيّرت فور علمه بخبر حملها، وبعد عدة أيام، اتصل بها ليبلغها بالاستغناء عن خدماتها، مبررًا القرار بالأزمة المالية والتأخير في سداد بعض المدفوعات، بالإضافة إلى وجود خطة عمل جديدة لا دور لها فيها.

وحكمت المحكمة لصالح السيدة تويتشين، وقضت بمنحها تعويضًا قدره 28,000 جنيه إسترليني، وانتقد القاضي روبن هارفارد الشركة لفشلها في تقديم أي دليل على الصعوبات المالية أو الخطة الجديدة.

وأشار القاضي إلى أن فصلها كان غير عادل، وتسبب لها في أزمة نفسية كبيرة.

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طرد سيدة  بريطانية من وظيفتها بعد ساعات من عودتها منوعات موظفة
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