دراسة تحذر من سكري الحمل.. هل يسبب التوحد؟

حذرت دراسة جديدة من أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بسكري الحمل أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة باضطراب في النمو العصبي.

واكتشف العلماء علاقة بين سكري الحمل وزيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والإعاقات الذهنية، واضطرابات التعلم والتواصل والحركة، لكن تأكيد الصلة يتطلب مزيدا من البحث عن كيفية تأثير سكري الحمل على عملية النمو، بحسب ميديكال نيوز توداي.

وفي هذه الدراسة التي أجراها فريق من مستشفى تشانجشا وجامعة سنترال ساوث في مقاطعة هونان في الصين، حلل الباحثون بيانات صحية مجمعة من 202 دراسة سابقة، شملت أكثر من 56 مليون زوج من الأمهات والأطفال.

ووفق "مجلة لانسيت" الطبية أظهر التحليل أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بسكري الحمل لديهم فرصة أكبر بنسبة 28% للإصابة بأي اضطراب في النمو العصبي.

حالات الاضطراب العصبي

وعند تحليل الحالات العصبية، وجد العلماء ما يلي:

• زيادة خطر اضطرابات التعلم بنسبة 16%.

• زيادة خطر الاضطرابات الحركية بنسبة 17%.

• زيادة خطر اضطرابات التواصل بنسبة 20%.

• زيادة خطر التوحد بنسبة 25%.

• زيادة خطر اضطرابات النمو المحددة بنسبة 27%.

• زيادة خطر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة 30%.

• زيادة خطر الإعاقة الذهنية بنسبة 32%.

إضافة إلى ذلك، أفاد الباحثون أن الأطفال المولودين لنساء مصابات بسكري ما قبل الحمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 39% للإصابة باضطراب النمو العصبي مقارنةً بالأطفال المولودين لنساء أصبن بالسكري أثناء الحمل.

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