ما أسباب الكدمات تحت العينين عند الأطفال؟

"الكدمات تحت العينين" لدى الأطفال من الأمراض الشائعة التي تثير قلق الآباء، ولكن هل هذه الكدمات مجرد علامة تجميلية، أم أنها قد تنذر بمشاكل صحية أعمق؟

أشارت الدكتورة الروسية داريا نيليوبينا، أخصائية طب الأطفال، إلى أن "الكدمات تحت العينين" لها أسباب متنوعة تتراوح بين الحساسية وبعض الأمراض الخطيرة، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

أسباب شائعة للكدمات تحت العينين:

العوامل الوراثية كزيادة إنتاج الميلانين.

اضطرابات الغدد الصماء أو أمراض الكبد.

اختلال توازن الفيتامينات واضطرابات عملية التمثيل الغذائي قد يؤديان إلى زيادة صبغة الجلد.

التسمم المزمن، وتناول بعض الأدوية يمكن أن يسببا تغيرات في لون الجلد.

الحساسية.

قلة النوم.

استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

احتباس السوائل.

"الزرقة" تحت العينين.. علامة على مشاكل صحية

أضافت الطبيبة أن "الزرقة" تحت العينين تشير أيضا إلى اضطراب في عمل الكلى وقد يكون نذيراً لأمراض خطيرة.

تظهر الزرقة بشكل واضح في المناطق التي تكون فيها الأوعية الدموية سطحية والجلد رقيق، مثل المنطقة المحيطة بالعينين.

أهمية التشخيص المبكر:

بما أن الكدمات أو الزرقة تحت العينين قد تكون علامة على مشاكل صحية كامنة، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الأساسي لهذه الحالة.

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