5 أسرار لا تعرفونها عن عالم حديثي الولادة

مرحلة حديثي الولادة مليئة بالأسرار والمفاجآت التي يجهلها الكثير من الأمهات والآباء.

وفقا لموقع "Times of India" إليك 5 أسرار وحقائق لا تعرفونها عن حديثي الولادة:

هيكل عظمي متغير

الأطفال حديثي الولادة يولدون بعدد أكبر من العظام مقارنة بالبالغين، لديهم حوالي 300 عظمة، والتي تندمج معا تدريجيا لتشكل الهيكل العظمي.

هذا التصميم يساعد الطفل على المرور بسهولة خلال عملية الولادة.

براعم تذوق قوية

ألسنة الأطفال الرضع تحتوي على عدد هائل من براعم التذوق، يتجاوز الـ 10000 برعم، مقارنة بالبالغين، هذا العدد الكبير يمنحهم قدرة استثنائية على تمييز أدنى الفروق في النكهات والتعرف على حليب الأم وتفضيله على غيره.

التوقف عن التنفس من حين لآخر

إذا لاحظت أن طفلك يتوقف عن التنفس بين الحين والآخر، فهذا أمر طبيعي تماما ويحدث بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي.

تأخر أول ابتسامة

تبدأ الابتسامات الأولى في الظهور بين الأسبوع السادس والثامن من عمر الطفل، قبل هذا العمر، ليست ابتسامات حقيقية بل مجرد انعكاسات عضلية.

لا يبكي الرضيع بالدموع

يبكي حديث الولادة بصوت عال دون أن يظهر أي دموع في عينيه، يعود السبب وراء عدم ذرف الرضيع للدموع عند البكاء إلى عدم اكتمال نمو قنواته الدمعية.

بالرغم من أن الطفل قادر على إنتاج الرطوبة اللازمة لحماية عينيه من الجفاف، إلا أن القنوات التي تسمح بتدفق الدموع لم تتطور، لذلك، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تبدأ هذه القنوات بالعمل بشكل كامل.

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