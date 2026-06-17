البيض المسلوق من أكثر الأطعمة شيوعا على مائدة الإفطار، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وسهولة في التحضير.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق في الصباح؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن بدء اليوم بوجبة تحتوي على البيض يمكن أن يمنح الجسم دفعة قوية من العناصر الغذائية الأساسية، أبرزها البروتين عالي الجودة، الذي يلعب دورا مهما في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي أن تناول البيض صباحا يساعد في تحسين مستويات الطاقة والتركيز، بفضل احتوائه على فيتامينات مثل B12 والكولين، والتي تدعم وظائف الدماغ كما يساهم في تنظيم الشهية، ما قد يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم.

وتابع أن البيض يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة العين، إلى جانب دوره في تعزيز صحة القلب عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وأشار إلى أنه رغم فوائد البيض يجب الاعتدال في تناوله، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكوليسترول أو أمراض القلب، إذ ينصح بمراجعة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة، كما أن طريقة التحضير تلعب دورا مهما، إذ يفضل تناول البيض مسلوقا بدلا من مقلي لتقليل الدهون.

واختتم بالتأكيد على أن إدخال البيض في وجبة الإفطار يعد خيار صحيا لمعظم الأشخاص، لكن الفائدة الحقيقية تعتمد على التوازن العام في النظام الغذائي، وليس على عنصر واحد فقط".

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