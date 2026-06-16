قد يؤدي الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد تناول الطعام إلى أعراض مزعجة مثل حموضة المعدة ومشكلات الهضم واضطرابات النوم.

لماذا قد يكون تناول الطعام قبل النوم خطرا على الصحة؟

النوم بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل فتق الحجاب الحاجز والسمنة وانقطاع النفس النومي، وفقا لموقع "هيلث".

أضرار النوم بعد تناول الطعام مباشرة

عسر الهضم وحموضة المعدة

يسمح النوم لحمض المعدة بالصعود إلى المريء، مما يسهم في عسر الهضم أو حموضة المعدة.

اضطرابات النوم

تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة قد يرفع درجة حرارة الجسم إلى مستوى أعلى من المستوى الأمثل للنوم.

زيادة الوزن

مع مرور الوقت، قد يسهم تناول سعرات حرارية زائدة قبل أن يبدأ الجسم بالتباطؤ ليلا في زيادة الوزن، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول.

أفضل وقت لتناول وجبتك الأخيرة في اليوم

يعتمد وقت التوقف عن تناول الطعام قبل النوم على نوع الطعام الذي تنوي تناوله.

حيث أن الأطعمة والمشروبات المختلفة تستغرق أوقات متفاوتة للانتقال من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.

كما تمر السوائل الصافية كالماء والعصير عبر المعدة بسرعة، أما السوائل الغنية بالدهون، مثل مخفوقات البروتين والقهوة مع الكريمة، فتستغرق وقتاً أطول، بينما تهضم الأطعمة الصلبة، وخاصة الغنية بالدهون ببطء شديد.

لذا، من الأفضل الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل بعد شرب السوائل وساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الأطعمة الصلبة قبل النوم ليلا.

وفترة الانتظار التي تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات تمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لمعالجة الوجبة بشكل فعال، مما يقلل من احتمالية إصابتك بارتجاع المريء أو عسر الهضم.

خيارات غذائية ذكية عند تناول الطعام في وقت متأخر

-من الأفضل تناول الوجبات الصغيرة قليلة الدسم، لأنها أقل عرضة لتمدد المعدة وأسهل في الهضم.

-اختيار الأطعمة سهلة الهضم، مثل البروتينات الخالية من الدهون (الدجاج المشوي، والسمك، والديك الرومي)، بالإضافة إلى الخضراوات، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

-حاول تجنب الأطعمة الدسمة، أو الحارة، أو الغنية بالدهون، فكلها قد تسهم في ارتجاع المريء، وعسر الهضم، والشعور بعدم الراحة.

-يمكن أن يؤدي شرب الماء أيضا إلى تحسين عملية الهضم، ولكن الإفراط في ذلك قد يؤدي إلى الارتجاع والتقيؤ.

لذا، من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام لتقليل خطر الإصابة بارتجاع المريء عند النوم.

كما أن القليل من النشاط البدني الخفيف كالمشي لفترة قصيرة، يساعد على الهضم.

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