يحذر عدد من الأطباء وخبراء الصحة النفسية من عادة صباحية شائعة قد تبدو بسيطة لكنها تؤثر على الحالة النفسية طوال اليوم، وهي بدء الصباح مباشرة باستخدام الهاتف الذكي أو الانخراط في التصفح السريع للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير تقارير طبية حديثة إلى أن هذه العادة قد ترفع مستويات التوتر والقلق نتيجة تحفيز الدماغ بشكل مفاجئ قبل أن يكتمل استعداده الطبيعي لبدء اليوم، مما ينعكس على التركيز والمزاج والإنتاجية بحسب "Express".

الهاتف أول الصباح بداية تبدو بريئة لكنها مرهقة

استخدام الهاتف فور الاستيقاظ يعرض الدماغ إلى كم كبير من الإشعارات والأخبار والمحتوى الاجتماعي، وهو ما يدفع الجهاز العصبي إلى الدخول في وضع الاستجابة بسرعة غير طبيعية.

هذا التدفق المفاجئ للمعلومات قد يرفع مستوى هرمون التوتر "الكورتيزول" ويؤدي إلى شعور بالقلق والتشتت منذ الساعات الأولى من اليوم.

وتشير تحليلات طبية إلى أن الدماغ في اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ يكون في حالة انتقال حساسة من النوم إلى اليقظة، وأي محفز قوي مثل الهاتف يمكن أن يربك هذا الانتقال ويجعل الجسم أكثر عرضة للتوتر طوال اليوم.

كيف تؤثر هذه العادة على التوتر والقلق؟

بدء اليوم بالهاتف لا يسبب فقط تشتيت الانتباه، بل يضع الدماغ في حالة تفاعل مستمر، حيث يتنقل بين الرسائل والإشعارات والأخبار بشكل سريع، ما يرهق الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالإجهاد الذهني.

كما يحذر من أن هذا النمط الصباحي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق بسبب التعرض المبكر لمحتوى ضاغط مثل الأخبار السلبية أو ضغط العمل، وهو ما يضع الشخص في حالة توتر مبكر تستمر لساعات.

لماذا يعتبر الصباح وقتا حساسا للدماغ؟

الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي عند الاستيقاظ، وهو جزء من استجابة الاستيقاظ، لكن إدخال محفزات قوية مثل الهاتف مباشرة بعد النوم قد يرفع هذا الهرمون بشكل زائد عن الحد الطبيعي، ما يؤدي إلى زيادة التوتر والانفعال.

كما أن الخبراء ينصحون بمنح الدماغ وقتا تدريجيا للانتقال إلى اليقظة، مثل شرب الماء أو التعرض للضوء الطبيعي أو الحركة الخفيفة، بدلا من القفز مباشرة إلى التفاعل الرقمي الذي قد يربك الحالة النفسية.

توصيات لبداية يوم أكثر هدوءا

ينصح باستبدال عادة تصفح الهاتف فور الاستيقاظ بروتين بسيط يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، مثل شرب الماء، أو المشي الخفيف، أو الجلوس لبضع دقائق دون أي محفزات رقمية.

كما تشير توصيات طبية حديثة إلى أن تقليل التعرض للشاشات في أول ساعة من اليوم يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر وزيادة القدرة على التركيز طوال اليوم وفق "Verywell Health".

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