البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء، إذ تصل نسبة مكوناته المائية إلى نحو 90–92%، ما قد يجعله خيارا مثاليا لترطيب الجسم في الأجواء الحارة، لكن فوائده لا تتوقف عند الترطيب فقط، بل قد تشمل دعم صحة القلب وتحسين كفاءة الأوعية الدموية، وفقا لموقع "Verywell Health".

البطيخ ودوره في دعم صحة القلب

البطيخ قد يسهم في تعزيز صحة القلب بفضل احتوائه على مركبات طبيعية نشطة، أبرزها الحمض الأميني "إل-سيترولين"، الذي قد يساعد الجسم على تحسين وظائف الأوعية الدموية.

كيف يحسن البطيخ تدفق الدم؟

البطيخ من أغنى المصادر الطبيعية بمركب "إل-سيترولين"، والذي يتحول داخل الجسم إلى "إل-أرجينين"، المسؤول عن إنتاج أكسيد النيتريك.

هذا المركب قد يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما قد ينعكس إيجابا على ضغط الدم وصحة القلب.

كما أن تناول عصير البطيخ قد يسهم في تحسين قدرة الأوعية الدموية على التمدد، خاصة بعد ارتفاع مستويات السكر في الدم.

فوائد غذائية إضافية للقلب

لا يقتصر تأثير البطيخ على "السيترولين" فقط، بل يحتوي أيضا على:

الليكوبين: مضاد أكسدة قوي يقلل الالتهابات.

فيتامين C: يدعم صحة الأوعية الدموية.

البوتاسيوم والمغنيسيوم: يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

رغم النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن البطيخ ليس علاجا مباشرا لأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، بل عنصرا داعما ضمن نظام غذائي صحي متوازن.

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