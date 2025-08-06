هل الطعمية خطر على مرضى الكلى والقولون؟.. هذا ما يحدث لهم

كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من الأكلات الشعبية المنتشرة والمفضلة لدى كثير من الناس، لكنها لا تكون مناسبة للجميع، خاصة مرضى الكلى والقولون العصبي.

الطعمية ومرضى الكلى.. خطر البوتاسيوم المرتفع

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية "EASHTN"، أن مرضى الكلى ممنوعون من تناول الطعمية، ويرجع ذلك إلى أن الطعمية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يؤثر سلبًا على صحة مرضى الكلى.

وتابعت أن الكلية المتضررة تفقد القدرة على تنظيم مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث مضاعفات خطيرة مثل اضطرابات في ضربات القلب، لذا يُنصح هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكها.

الطعمية وتأثيرها على مرضى القولون العصبي

أما بالنسبة لمرضى القولون العصبي، أشارت الطبيبة إلى أن تناول الطعمية يمكن أن يسبب لهم اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات، ما يزيد من حدة أعراض القولون العصبي، وذلك بسبب احتوائها على الألياف والبقوليات، والتي يُصعب هضمها، ما يؤدي إلى تهيج القولون وظهور أعراض مزعجة.

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