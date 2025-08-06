هل يمكن للعطس أن يخرج عينيك من مكانهما؟.. طبيب يرد

"إياك أن تعطس وعيناك مفتوحتان، فقد تخرجان من مكانهما!".. تحذير شائع طالما تردد بين الناس، مثيرا جدلا واسعا حول مدى صحته.

لكن خبراء الطب يؤكدون اليوم أن هذا التحذير ليس إلا خرافة لا أساس لها من الواقع.

بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، نفى الدكتور ديفيد هيوستن، أستاذ الطب في جامعة تكساس، صحة هذا الادعاء، مؤكدا أنه من الممكن تماما العطس والعينان مفتوحتان دون أي خطر.

وأوضح أن إغلاق العينين أثناء العطس هو مجرد رد فعل لا إرادي من الجسم، وليس ضرورة وقائية.

وأشار د. هيوستن إلى أن العطس هو عملية دفاعية طبيعية، يطرد فيها الجسم الهواء بقوة من الرئتين عبر الأنف والفم، عادة نتيجة دخول مهيجات مثل الفيروسات أو الغبار أو المواد الكيميائية إلى الممرات الأنفية.

وعن الاعتقاد بأن ضغط العطس قد يؤدي إلى "خروج العينين"، علق الدكتور قائلا: "لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الزعم، والضغط الناتج عن العطس يتركز في الأوعية الدموية وليس في عضلات أو محاجر العين، ما يجعل احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو شبه معدومة".

من جانبها، أضافت ميج سورج، الأستاذة المساعدة في التمريض بجامعة بيرديو، أن العطس لا يقتصر على المهيجات المعروفة فحسب، بل يمكن أن يكون رد فعل لمحفزات غير مألوفة، مثل المواد الكيميائية الموجودة في الفلفل الأسود أو الحار، التي تهيج النهايات العصبية في الأنف.

كما أشارت سورج إلى ظاهرة غريبة تعرف بـ"العطس الضوئي"، حيث يمكن للضوء الساطع أن يحفز بعض الأشخاص على العطس، وهي حالة وراثية نادرة تصيب نسبة صغيرة من الناس.

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