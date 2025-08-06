علامات دماغية تنذر بألزهايمر.. لاتفوتك

تمكن فريق بحثي أمريكي من اكتشاف إشارات دماغية مميزة تسمح بالتنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل أكثر من عامين من ظهور أعراضه الواضحة، ما يفتح آفاقا جديدة في تشخيص المرض مبكرا والتدخل المبكر.

ووفقا لـ Imaging Neuroscience، نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة براون، حيث أظهرت أن تحليل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تقنية متقدمة يمكن أن يكشف عن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي بسيط، والذين من المحتمل أن يتطور لديهم مرض ألزهايمر إلى مراحل متقدمة خلال السنتين والنصف المقبلتين.

شملت الدراسة 85 شخصا تم تشخيصهم بالضعف الإدراكي البسيط، وتم تسجيل إشارات أدمغتهم أثناء فترة الراحة عبر تقنية التصوير المغناطيسي للدماغ (MEG)، وهي تقنية غير جراحية تقيس الذبذبات العصبية بدقة عالية.

بدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية لتحليل البيانات، استخدم الفريق أداة مبتكرة تسمى "صندوق أدوات الأحداث الطيفية" (Spectral Events Toolbox)، والتي تسمح بعزل النبضات الكهربائية القصيرة ضمن نطاق تردد بيتا (13-30 هرتز)، المرتبطة بوظائف الذاكرة والانتباه.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تطور لديهم ألزهايمر لاحقا كانوا يتميزون بنبضات دماغية أقل قوة وتكرارا وأقصر مدة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتطور لديهم المرض.



يأمل الباحثون أن تتيح هذه التقنية تشخيص ألزهايمر في مراحله الأولى ومراقبة فعالية العلاجات المستقبلية بدقة أكبر.

كما يخطط الفريق للمرحلة التالية التي ستشمل محاكاة آليات عمل هذه الإشارات الدماغية باستخدام نماذج عصبية حاسوبية، بهدف تطوير علاجات تستهدف تعديل مسار تطور المرض استنادا إلى هذه المؤشرات المبكرة.

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