فوائد شرب الماء على الريق.. 10 أسباب صحية لتعزيز صحتك



شرب الماء فور الاستيقاظ، قبل تناول أي طعام، له تأثيرات إيجابية متعددة تعزز من صحة الجسم بشكل عام.

ووفقا لموقع "هيلثي" إليك قائمة بأبرز الفوائد المثبتة لهذه العادة الصحية التي تستحق أن تعتمدها يوميا.

1. تنشيط الجسم والأعضاء الداخلية

يساهم شرب الماء على الريق في تحفيز الدورة الدموية وتنشيط عمل الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد، مما يعزز وظائف الجسم بشكل عام.

2. تحسين الهضم والتخلص من السموم

الماء يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، مما يساهم في طرد السموم المتراكمة ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

3. تعزيز وظائف الدماغ

بما أن الدماغ يتكون بنسبة كبيرة من الماء، فإن شرب الماء صباحا يحسن التركيز والذاكرة والانتباه، ويزيد من كفاءة التفكير.

4. دعم فقدان الوزن

تناول الماء قبل الإفطار يعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من الشهية ويساعد في التحكم في الوزن على مدار اليوم.

5. مكافحة الإمساك

الماء يرطب الأمعاء ويساعد على تنظيم حركة الإخراج، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، مما يقي من مشاكل الإمساك.

6. تعزيز عملية الأيض

شرب الماء البارد نسبيا على الريق يرفع معدل حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 24% لفترة مؤقتة، مما يدعم عمليات الأيض.

7. تحسين صحة البشرة

ترطيب الجسم من الداخل ينعكس إيجابا على نضارة ومرونة البشرة، مما يجعلها أكثر صحة وحيوية.

8. دعم صحة القلب

يساعد الماء في تنظيم ضغط الدم وتقليل لزوجة الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9. تنظيم حرارة الجسم

شرب الماء صباحا يساهم في الحفاظ على التوازن الحراري للجسم، خصوصا في الظروف المناخية الحارة.

10. تعزيز جهاز المناعة

الماء يدعم الجهاز اللمفاوي، المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد الأمراض، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

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