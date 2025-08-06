دواء من الشوكولاتة.. مركب يساعد في القضاء على الفيروسات

في تطور علمي يعد بمثابة اختراق في مجال مكافحة الفيروسات، أعلن باحثون عن اكتشاف مركب كيميائي جديد قادر على التصدي لسلالات الإنفلونزا المقاومة للعلاجات المتوفرة حاليا، بما في ذلك إنفلونزا الطيور والخنازير.

وبحسب "PNAS"، فإن المركب الجديد يجمع بين مادتين فعالتين هما: الثيوبرومين، وهي مادة طبيعية توجد في الشوكولاتة، والأراينوسين، ليشكلا معا تركيبة مبتكرة أثبتت فعالية غير مسبوقة في تعطيل نشاط الفيروسات المقاومة.



قال البروفيسور شاي أركين، المشرف على فريق البحث، إن المركب يعمل بأسلوب مختلف كليا عن الأدوية التقليدية، التي غالبا ما تفشل بسبب التحورات السريعة في البروتينات الفيروسية.

وأوضح أن التركيبة الجديدة تستهدف ما يعرف بـ"القناة الأيونية M2" داخل الفيروس، وهي آلية أساسية في دورة حياته، الأمر الذي يجعل من الصعب على الفيروس تطوير مقاومة لها.

نتائج واعدة على الحيوانات وتجارب سريرية قريبة



أظهرت التجارب المخبرية على الحيوانات أن فعالية المركب تفوقت بشكل واضح على دواء أوسيلتاميفير (تاميفلو)، حيث استمر تأثيره لفترة أطول، وكان أكثر قدرة على التعامل مع السلالات الفيروسية المقاومة للعلاج.

كما أشار الفريق إلى أن المركب قد يكون فعالا أيضا ضد فيروسات أخرى، من بينها بعض أنواع فيروس كورونا، مما يفتح الباب أمام تطبيقات أوسع في مجال مكافحة الأمراض الفيروسية.

من المختبر إلى السوق

تم نقل تطوير المركب إلى شركة ناشئة تحمل اسم ViroBlock، وهي الآن في طور الإعداد لإجراء التجارب السريرية عليه، تمهيدا لاعتماده رسميا في حال أثبت فعاليته وسلامته على البشر.

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