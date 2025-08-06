من البرد إلى الحر.. كيف تتفاعل الأوعية الدموية مع تقلبات الحرارة؟

توضح الدكتورة أنتشا بارانوفا، أخصائية الطب الشخصي وعلم الوراثة ووظائف الأعضاء، أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة، خاصة عند الانتقال من الجو الحار إلى البارد، يمكن أن يشكل تمرينا مفيدا للجهاز القلبي الوعائي – بشرط أن يكون الجسم في حالة صحية جيدة.

ووفقا لما ذكره موقع kp.ru الروسي، تشير بارانوفا إلى أن الأوعية الدموية تتفاعل بشكل "مثالي" مع تقلبات درجات الحرارة من خلال ما يعرف بعملية "التصلب"، والتي تعني استجابة الأوعية للتقلص والتمدد.

وتقول:"تكمن فائدة هذا التصلب في تعريض الجسم لتأثير قوي لكنه متحكم فيه، مما يساعده على التكيف والتدريب لمواجهة الظروف البيئية المختلفة".

وتضيف أن هذا النوع من التأقلم يمكن أن يعزز قدرة الجسم على تحمل الضغوط المتنوعة، سواء كانت فيزيائية مثل التغيرات المناخية، أو كيميائية، أو حتى ضغوطا عاطفية.

ومع ذلك، تحذر الدكتورة من أن هذا "التمرين الطبيعي" لا يناسب الجميع، موضحة أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية – لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض القلب أو اضطرابات في الأوعية الدموية – قد يتعرضون لمضاعفات صحية خطيرة عند خضوعهم لمثل هذا النوع من الإجهاد الحراري.

وتشدد بارانوفا على أهمية الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم، قائلة:"ليست كل أجسامنا مهيأة للتأقلم السريع مع التغيرات البيئية، وقد يكون الاعتماد على المكيفات أو التعرض المفاجئ للبرودة مفيدا أو ضارا، بحسب الحالة الصحية العامة".

اقرأ أيضا:

خطر خفي.. حسام موافي يحذر مرضى الكوليسترول من هذا الأمر



هل شعرت يوما بأنك مشلول وأنت نائم؟- اعرف السر المفاجيء



تصدرت التريند بعد القبض عليها.. 11 معلومة عن البلوجر أم مكة



20 صورة.. بعد تتويجه بلقب ملك جمال لبنان 2025 - من هو سعد الدين حنينة؟



هنا الزاهد بإطلالة ساحرة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأصفر؟