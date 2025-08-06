الجراحون تحت تهديد السرطان.. دراسة حديثة تكشف معدلات وفاة مرتفعة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن معدل الوفيات بالسرطان بين الجراحين الأمريكيين يفوق ضعف معدل وفيات الأطباء غير الجراحين، كما يزيد بنسبة نحو 20% عن معظم غير الأطباء.

وتركزت الدراسة على تقييم سجلات الوفاة لأكثر من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و74 عامًا، من بيانات النظام الأمريكي للإحصاءات الحيوية لعام 2023، وفق "هيلث لاين".

شملت العينة 224 جراحًا و2740 طبيبًا غير جراح، إلى جانب مجموعات مهنية أخرى مثل المحامين، المهندسين، والعلماء، بالإضافة إلى فئات مهنية أخرى.

وأظهرت النتائج أن الجراحين سجلوا معدل وفيات بلغ 355.3 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ228.4 وفاة لكل 100 ألف بين الأطباء غير الجراحين، ما يعادل نسبة وفاة نسبتها 1.56.

رغم أن معدل الوفيات بين الجراحين ظل أقل من معدلات جميع العاملين الآخرين، ويقارب معدلات المحامين والمهندسين والعلماء، إلا أن الفارق كان واضحًا في فئة واحدة فقط: السرطان.

فقد كان معدل وفيات السرطان لدى الجراحين الأعلى بين الجميع، حيث بلغ 193.2 وفاة لكل 100 ألف، مقارنة بـ87.5 لدى الأطباء غير الجراحين، بمعدل وفاة شهري يعادل 2.21 مرة.

ولم تسجل أي فئة مهنية أخرى معدل وفيات بالسرطان أعلى من الجراحين، إذ بلغ المعدل 162.0 لكل 100 ألف بين العاملين الآخرين، مما يثير تساؤلات حول تأثير عوامل بيئة العمل الجراحية على ارتفاع هذا المعدل.

تشير المقارنة بين أسباب الوفاة في مختلف الفئات المهنية إلى أن ظروف العمل الخاصة بالجراحة قد تكون السبب وراء هذه الوفيات المرتفعة بسبب السرطان، مما يستدعي مزيدًا من البحث والتدخل للحد من هذه المخاطر.

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