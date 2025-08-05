ابتعد عنها.. 5 أطعمة شائعة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

كتب – سيد متولي

سرطان القولون، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال والنساء حول العالم، ويزداد انتشاره، خاصة بين الشباب، ويبدأ في الأمعاء الغليظة (القولون)، ويتطور غالبًا من كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا تسمى السلائل.

وبينما يلعب التاريخ العائلي والعمر دورًا في ذلك، فإن نظامك الغذائي يحدث فرقًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة أو خفضه، فما تتناوله يوميًا يؤثر على صحة قولونك، لذا إليك خمسة أطعمة قد تزيد من خطر إصابتك دون علمك، بحسب موقع هيلث.



اللحوم الحمراء والمصنعة



أحد أكثر الروابط الراسخة في أبحاث سرطان القولون هو الرابط بين استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة وسرطان القولون والمستقيم.

ما يجب تجنبه: لحم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن (خاصة بكميات كبيرة)، واللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد، والنقانق، والهوت دوج.

صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، ما يعني أنها معروفة بتسببها بالسرطان لدى البشر، أما اللحوم الحمراء، فتصنف ضمن المجموعة 2أ، ما يعني أنها على الأرجح مسببة للسرطان، قد يسبب الحديد الهيمي الموجود في اللحوم الحمراء، إلى جانب النترات والنتريت في اللحوم المصنعة، تلفًا في بطانة القولون مع مرور الوقت.



الأطعمة المقلية والسريعة



قد تكون الأطعمة المقلية لذيذة، لكنها مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة ومنتجات التحلل السكري المتقدم ، وهي مركبات تتشكل عند طهي الطعام على درجات حرارة عالية.

ما يجب تجنبه: البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والوجبات الخفيفة المقلية، وبرجر الوجبات السريعة، والسندويشات.

تناول الأطعمة المقلية والسريعة غالبًا ما يرتبط بتناول الأطعمة فائقة المعالجة، والتي غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية والملح والسكريات المضافة، وقد تحتوي على إضافات قد تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء، يرتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية بالالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين، وكلاهما قد يلعب دورًا في الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر الأطعمة المقلية إلى الألياف، وهي ضرورية لصحة القولون.



الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة



قد تبدو الحلويات والكربوهيدرات المكررة غير ضارة، لكنها قد تؤدي إلى السمنة وداء السكري والالتهاب المزمن، وجميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون، إن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

ما يجب تجنبه: المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة، والحلوى، والمعجنات، والكعك، والخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز، وحبوب الإفطار المحلاة.

هذه الأطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتساهم في تراكم الدهون، وخاصة حول البطن، يمكن أن تزيد الدهون الزائدة في الجسم من مستويات بعض الهرمونات التي قد تعزز نمو خلايا سرطان القولون.



الأطعمة المصنعة بدرجة عالية



عادةً ما تكون الأطعمة المصنعة غنية بالملح والسكر والدهون غير الصحية، ولكنها فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية، وقد ارتبط تناولها بانتظام بتدهور صحة الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ما يجب تجنبه: الوجبات الخفيفة المعبأة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات، والمعكرونة سريعة التحضير، والوجبات الجاهزة للأكل، والبيتزا المجمدة، والجبن المصنع.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ارتباطًا إيجابيًا بين الاستهلاك العالي للأطعمة المصنعة بدرجة عالية ومجموعات فرعية معينة منها مع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وخاصة بين الرجال.



الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف



مع أن عدم الحصول على كمية كافية من الألياف ليس بحد ذاته طعامًا يُنصح بتجنبه، إلا أنه يُمثل مشكلةً رئيسيةً فيما يتعلق بصحة القولون. تساعد الألياف على نقل الفضلات عبر القولون وتغذي بكتيريا الأمعاء النافعة. ووفقًا لدراسات عديدة، فإن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية، وخاصةً من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، يرتبط عمومًا بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض.

ما يجب تجنبه: الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، والاعتماد المفرط على الأطعمة الحيوانية أو المعبأة.

لماذا هذا مهم: تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف إلى إبطاء عملية الهضم وزيادة تعرض بطانة القولون للسموم والنفايات، ما يزيد من فرصة حدوث تغييرات ضارة في خلايا القولون.



ماذا يجب أن تأكل بدلا من ذلك؟



تقليل تناول الأطعمة المذكورة أعلاه بداية جيدة، ولكن ما الذي يمكنك استبداله بها؟ إليك بعض الأطعمة المفيدة للأمعاء والحماية من القولون التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي:

الفواكه والخضروات (خاصة الخضروات الورقية الداكنة والتوت والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط)

الحبوب الكاملة (الأرز البني، الشوفان، خبز القمح الكامل)

البقوليات (الفاصوليا، العدس، البازلاء)

الدهون الصحية (الأفوكادو، المكسرات، زيت الزيتون)

الأطعمة المخمرة (الزبادي، الكفير، الكيمتشي، مخلل الكرنب) لتحسين صحة الأمعاء

إن تناول هذه الأطعمة بانتظام يمكن أن يقلل الالتهاب، ويدعم الهضم، ويحسن وظيفة القولون بشكل عام.

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