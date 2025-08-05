فاكهة السعادة.. 10 فوائد مذهلة للموز ستجعلك تأكله كل يوم

كتب: محمود عبده

الموز من الفواكه التي تحمل فوائد صحية جمة، وأبرزها احتواؤه على عنصر البوتاسيوم الحيوي، الذي يلعب دورا رئيسيا في دعم مختلف وظائف الجسم، ولا سيما الحفاظ على صحة الكلى.

وأظهرت أبحاث عدة أن تناول الموز بانتظام، قد يساهم في تعزيز كفاءة الكلى والوقاية من أمراضها المزمنة.



فوائد تناول الموز يوميا



وحسب ما أورد موقع "draxe"، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي يمنحها تناول الموز للجسم:



1. تعزيز التمثيل الغذائي ودعم الجهاز العصبي

يحتوي الموز على مجموعة من فيتامينات "ب" التي تحافظ على كفاءة عمليات الأيض، وتحد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما تدعم صحة الجهاز العصبي وتعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة.

2. مضادات أكسدة قوية

يزخر الموز بمضادات الأكسدة مثل اللوتين، والتي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكلى، إضافة إلى الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

3. تحسين المزاج خاصة لدى النساء

يساعد الموز في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض "PMS"، ويعمل على تحسين المزاج بشكل عام، حسب نتائج دراسات حديثة.

4. تعزيز جودة النوم

يعتبر تناول الموز قبل النوم خيارا مثاليا لدعم الاسترخاء والنوم الهادئ.

5. مصدر طاقة مثالي قبل التمارين

بفضل السكريات البطيئة الامتصاص ومحتواه الغني من الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يحافظ الموز على مستويات الطاقة ويقلل من تقلصات العضلات أثناء التمرين أو النوم.

6. تحسين الهضم

يحتوي الموز على البكتين، نوع من الألياف الذائبة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتستخدم في برامج التغذية خلال فترة التعافي من الأمراض المعوية.

7. دعم صحة الأمعاء

تعمل ألياف الموز كبريبايوتيك، تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من امتصاص العناصر الغذائية، ويساعد في تنظيم الوزن، فضلا عن تخفيف الإمساك وتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الحموضة والارتجاع المريئي.

8. مكافحة الشيخوخة

يزداد تركيز مضادات الأكسدة في الموز الناضج، ما يعزز الوقاية من علامات التقدم في السن المبكرة.

9. مساعدة في الإقلاع عن التدخين

يعتبر الموز مفيدا للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، بفضل احتوائه على فيتامينات "ب" والمعادن التي تخفف من أعراض انسحاب النيكوتين.

10. تقوية العظام والوقاية من هشاشتها

يمد الموز الجسم بالبوتاسيوم والمنغنيز، حيث يوفر 16% من الاحتياج اليومي من المنغنيز، مما يسهم في تقوية العظام والوقاية من التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

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