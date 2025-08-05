قبل النوم.. 6 عادات ينصح بها الخبراء لتحسين نومك

كتب- محمود عبده:

لا شك في أن النوم العميق أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الإنسان النفسية والجسدية، إذ يلعب دورا حيويا في تنظيم الحالة المزاجية، ودعم وظائف الدماغ، وتقوية الجهاز المناعي.

ومع تزايد ضغوط الحياة اليومية وتنامي معدلات الأرق واضطرابات النوم، بات من الضروري تسليط الضوء على العادات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة النوم.

ويؤكد خبراء الصحة أهمية اتباع روتين يومي يساعد الجسم والعقل على الاسترخاء، ويعزز من إفراز الهرمونات المسؤولة عن النوم.

وبحسب موقع "CNET" إليك مجموعة من العادات البسيطة، التي أثبتت فعاليتها علميا في تحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالراحة.

1- روتين يومي قبل النوم

اتباع عادات ثابتة قبل النوم، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو تناول مشروب خال من الكافيين، يهيئ الجسم للنوم، ويزيد من إفراز هرمون الميلاتونين، والقراءة لست دقائق فقط قد تقلل التوتر بنسبة 68%.

2- الابتعاد عن الشاشات

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والتلفاز والكمبيوتر يعيق إنتاج الميلاتونين، مما يسبب اضطرابات في النوم.

3- ممارسة الرياضة نهارا

أفاد معظم المشاركين في دراسة أمريكية بتحسن نومهم بعد ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة خلال النهار، ولكن ينصح بتجنب التمارين الشاقة ليلا.

4- تجنب تناول الكافيين مساء

تأثير الكافيين قد يستمر من 4 إلى 6 ساعات، لذا يفضل تجنبه بعد الظهر لتفادي الأرق.

5- التفريغ الذهني بالكتابة

تسجيل الأفكار والمشاغل في مذكرة قبل النوم يساعد في تصفية الذهن وتخفيف التوتر.

6- استخدام الزيوت الطبيعية

وضع قطرات من زيت اللافندر أو البرغموت على الوسادة يساعد على الاسترخاء والنوم بهدوء.

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