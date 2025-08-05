6 وجبات ترفع الكوليسترول وتضاعف خطر النوبات القلبية.. احذرها

كتب: محمود عبده

رغم تنوع العادات الغذائية اليومية، يجهل كثيرون أن بعض الأطعمة المنتشرة على موائدنا قد تكون سببا مباشرا في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وبحسب موقع Times of India، فإن هناك 6 أنواع من الأطعمة الشائعة التي قد تبدو مألوفة ضمن نمط الغذاء اليومي، لكنها تشكل خطرا حقيقيا على صحة القلب عند تناولها بكثرة أو دون وعي.



1. اللحوم الحمراء المصنعة



مثل السجق، وهو غني بالدهون المشبعة التي تؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الضار "LDL" في الدم، مما يضاعف من خطر تراكم الدهون في الشرايين.



2. الوجبات السريعة



تعد من أكثر الأطعمة استهلاكا عالميا، لكنها غالبا ما تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، مما يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الجيد "HDL"، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.



3. الأطعمة المقلية



مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، وهي من المصادر الأساسية للدهون المتحولة، التي لا ترفع الكوليسترول فقط، بل تسبب أيضا التهابات في الأوعية الدموية وتضعف صحة القلب على المدى البعيد.



4. الحلويات والمعجنات



تشمل الكعك، البسكويت، والكرواسون، وغالبا ما تحتوي على مزيج ضار من السكر والدهون المشبعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وتراكم الدهون في مجرى الدم.



5. الزبدة



تستخدم بكثرة في الطهي والمخبوزات، إلا أنها غنية بالدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

6. البيض "عند تناوله بكميات كبيرة"



رغم فوائده كمصدر غني بالبروتين، إلا أن الإفراط في تناوله، وخاصة صفار البيض، قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية مسبقا.

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