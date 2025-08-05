مع ارتفاع الحرارة.. 9 نصائح للوقاية من مخاطر موجات الحر القاتلة

كتب: محمود عبده

تشهد العديد من الدول خلال فصل الصيف ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ترافقه نسبة عالية من الرطوبة، ما يجعل التعرض المفرط للحرارة يشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان.

في السطور التالية لمحة عن أبرز الأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة الشديد وتأثيراتها على صحة الجسم، وفقا لموقع "Cincinnati Kidney Docs".



الفئات الأكثر عرضة للخطر بسبب درجة الحرارة



يحذر الأطباء من أن أمراض الحرارة قد تصيب أي شخص، لكنها تتضاعف خطورتها على بعض الفئات مثل الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والعمال الذين يقضون فترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتعتبر موجات الحر الشديدة من الأسباب التي تؤدي إلى هبوط الدورة الدموية بشكل كبير، ما قد يصل أحيانا إلى الوفاة.



مخاطر صحية تهدد الكلى وأعضاء الجسم



ارتفاع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر يعرض الكلى وأعضاء الجسم الحيوية لتلف خطير.

ويعد الجفاف السبب الرئيسي لهذا التلف، إذ يفقد الجسم السوائل بسرعة دون تعويضها، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتراجع تدفق الدم إلى الأعضاء، وبالتالي نقص الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لوظائفها الحيوية.

وتشمل أعراض الجفاف التي يجب الانتباه لها: الشعور بالتعب والعطش، جفاف الفم، قلة التبول، تغير لون البول إلى الداكن، الدوخة، الارتباك، وصعوبة في الكلام.

وفي الحالات المتقدمة، قد تؤدي اضطرابات الدورة الدموية إلى فشل كلوي حاد يتطلب تدخلا طبيا عاجلا.



نصائح للوقاية من أمراض الحرارة



لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر، ينصح باتباع الإجراءات التالية:

- البقاء في أماكن مكيفة أو مظللة قدر الإمكان.

- الخروج خلال الأوقات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو المساء.

- شرب كميات كافية من المياه وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تسمح بتهوية الجسم.

- استخدام واقي الشمس وارتداء قبعات ونظارات شمسية عند الخروج.

- عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات.

- استخدام وسائل تبريد مثل المراوح أو المناشف المبللة.

- تجنب المشروبات الكحولية والأطعمة الحارة التي تزيد من فقدان السوائل.

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