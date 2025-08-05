ليست صحية.. 9 فواكه احذر تناولها على الإفطار

كتبت- شيماء مرسي

قد تظن أن الفاكهة خيار صحي دائما في الصباح، لكن بعض أنواعها قد تسبب مشكلات صحية كبيرة إذا تناولتها على معدة فارغة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز 9 فواكه لا يجب تناولها على الإفطار، وفقا لموقعي "هيلث" و"تايمز أوف إنديا".

المانجو

بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، فإن تناول الفاكهة على الإفطار قد يؤدي إلى تسريع مقاومة الأنسولين.

الحمضيات

الحمضيات شديدة الحموضة، لذا قد يؤدي تناولها على الريق إلى تهيج بطانة المعدة وتعطيل امتصاص العناصر الغذائية وارتجاع المريء ومشكلات الجهاز الهضمي.

البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يسبب الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة عند تناوله على معدة فارغة وخاصة بكميات كبيرة.

التفاح

غني بالألياف القابلة للذوبان، لكن قد يسبب انتفاخ أو غازات عند تناوله على معدة فارغة، خاصة إذا كان بقشرته.

العنب

يحتوي على سكريات طبيعية ونسبة عالية من الماء، مما قد يسبب انتفاخ أو شعور بعدم الراحة عند تناوله على معدة فارغة.

التوت

قد يسبب محتواه العالي من الألياف مشكلات هضمية كالانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأفراد.

الأناناس

يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم قد يسبب مشكلات هضمية مثل اضطراب المعدة أو الإسهال إذا تم تناوله على الإفطار.

الموز

بعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو عدم الراحة عند تناوله على الإفطار، وذلك بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

البابايا

تحتوي على الباباين، وهو إنزيم يساعد على الهضم، ولكنه قد يسبب اضطرابات معوية إذا تم تناوله بكميات كبيرة على معدة فارغة.

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