ما العلاقة بين فرط الحركة وأمراض الغدة الدرقية؟

أوضح الدكتور كيريل ماسلييف، رئيس قسم الطب الوقائي بجامعة الصداقة بين الشعوب، أن فرط الحركة والاندفاعية وضعف التركيز ناتجين في بعض الحالات عن فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تفرز الغدة كميات زائدة من الهرمونات الدرقية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كيف يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على الجسم؟

أشار" ماسلييف" إلى أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى تسريع عملية الأيض، ما يرفع مستوى الطاقة ويزيد حساسية الجهاز العصبي المركزي تجاه هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والنورأدرينالين، هذا التفاعل يسبب أعراضا تشبه إلى حد كبير أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

الأسباب الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية

مرض جريفز "تضخم الغدة الدرقية السام المنتشر".

الزيادة المفرطة في اليود.

ارتفاع مستوى هرمون الثيروكسين (T4) في الدم.

تناول مكملات أو أدوية تحتوي على الليفوثيروكسين، المستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.

تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية

للتأكد من التشخيص، ينصح الدكتور بإجراء تحاليل دم لقياس مستويات:

الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH).

ثلاثي يودوثيرونين (T3).

الثيروكسين (T4).

العلاج وأهمية ضبط الهرمونات

ضبط مستويات الهرمونات بالأدوية المناسبة يمكن أن يؤدي إلى زوال أعراض فرط النشاط الناتجة عن خلل الغدة الدرقية.

مخاطر إهمال فرط نشاط الغدة الدرقية

أكد الطبيب على ضرورة علاج فرط نشاط الغدة الدرقية، نظرًا لاحتمال تطوره إلى مضاعفات خطيرة مثل:

قصور القلب.

أمراض الكبد والكلى.

هشاشة العظام.

الإسهال المزمن.

تحذير مهم للآباء

حذر "رئيس قسم الطب الوقائي" من تجاهل فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال، أو اعتباره مجرد سلوك سيئ يحتاج للعقاب، مشيرا إلى أن التقييم الطبي ضروري لمعرفة السبب الحقيقي وراء فرط الحركة والسلوكيات المرتبطة بها.

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