هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "براعم القمح"

أوضحت الدكتورة ريما مويسيينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن براعم القمح غنية بمضادات الأكسدة، وتؤدي دورا مهما في تعزيز طول العمر الصحي والوقاية من الأمراض، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

عملية الإنبات وتأثيرها على القيمة الغذائية

أشارت الطبيبة إلى أن إنبات الحبوب ينشط جميع الإنزيمات فيها، ما يحوّلها إلى مصدر غني بالمواد المفيدة.

وتقول: "عندما تبدأ الحبوب بالإنبات، تتحول إلى كنز من الفيتامينات والمعادن، وتتحول البروتينات إلى أحماض أمينية، والكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة، والدهون إلى أحماض دهنية غير مشبعة".

تابعت: "في هذه المرحلة، تظهر الفيتامينات النشطة التي يمتصها الجسم بنسبة 100%، بالإضافة إلى العناصر الدقيقة التي تصبح أكثر سهولة في الامتصاص".

كيفية استخدام براعم القمح والمحافظة على فوائدها

إمكانية إضافة براعم القمح إلى أي نوع من الأطعمة، مع التأكيد على عدم تعريضها للحرارة أثناء الطهي، لأن الحرارة قد تقلل من قيمتها الغذائية، وتضيف: "يجب حفظ البراعم في الرف السفلي من الثلاجة فور ظهورها لإبطاء نموها والحفاظ على كمية أكبر من العناصر الغذائية".

زيادة العناصر الغذائية أثناء الإنبات

لفتت "خبيرة التغذية الروسية" إلى أن عملية الإنبات لا تقتصر على القمح فقط، بل يمكن تطبيقها على الحبوب، البقوليات، والأعشاب، حيث يزداد فيها محتوى الإنزيمات، الفيتامينات، والعناصر الدقيقة حتى 2000 مرة خلال الأيام الأولى للإنبات.

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