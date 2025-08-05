ما الإسعاف الأولية للتعامل مع حروق الماء المغلي؟

شدد الدكتور الروسي إيجور فيدياسكين على ضرورة إبعاد مصدر الماء الساخن فورا عند التعرض للحرق، بعد ذلك، يجب تبريد منطقة الحرق بالماء البارد الجاري لمدة 10 إلى 20 دقيقة، إذ يساعد ذلك على خفض درجة حرارة الأنسجة ومنع استمرار تأثير الحرارة الضار، وفقا لموقع "news".

ما يجب تجنبه أثناء العلاج الأولي

ينصح الطبيب بعدم استخدام الثلج مباشرة على مكان الحرق، لأنه يؤدي إلى تفاقم الضرر الجلدي بدلاً من تخفيفه، كما يُفضل نزع الملابس التي تغطي منطقة الحرق لتفادي التصاق القماش الساخن بالجلد وزيادة الإصابة.

تجنب العلاجات الشعبية الضارة

أشار "فيدياسكين" إلى أهمية عدم استخدام الزيوت أو المراهم الدهنية التقليدية، لأنها تعيق تبادل الحرارة وتبطئ عملية الشفاء، بل تزيد الحالة سوءا.

كما يجب تجنب فتح البثور التي تظهر بعد الحرق، لأن ذلك يزيد من خطر العدوى.

كيفية التعامل مع البثور بعد الحرق

في حال ظهور البثور بعد تبريد الحرق، لا يُنصح بفتحها، بدلا من ذلك، يجب تغطية منطقة الحرق بشاش نظيف أو منديل معقم للحفاظ على نظافتها وتقليل خطر العدوى.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

من الضروري طلب المساعدة الطبية فورا إذا كانت مساحة الحرق كبيرة، أو إذا حدث الحرق في مناطق حساسة مثل الوجه، الصدر، الرقبة، الذراعين، الساقين أو الفخذ.

وفي هذه الحالات، يجب الاتصال بالإسعاف فورا لتلقي الرعاية المناسبة.

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