لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بالاعتلال النفسي

أظهرت دراسة صينية جديدة نُشرت في المجلة الأوروبية لعلوم الأعصاب، وأجراها فريق من أطباء الأعصاب أن بعض الأشخاص يمتلكون أدمغة مهيأة بيولوجيا لإظهار سلوكيات سيكوباتية، مثل العدوانية وانتهاك القواعد، بغض النظر عن بيئتهم أو تنشئتهم الاجتماعية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

دراسة تربط بين بنية الدماغ والاعتلال النفسي

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التركيبة الهيكلية للدماغ والسمات السيكوباتية "الاعتلال النفسي"، باعتباره اضطرابًا نفسيًا قابلاً للتشخيص، وتأثير ذلك على السلوك الواقعي.

اختلافات دماغية لدى أصحاب الميول السيكوباتية

شملت الدراسة 82 مشاركًا أبلغوا عن وجود سمات سيكوباتية لديهم، مثل الاندفاع والعدوانية، دون أن يكونوا قد حصلوا على تشخيص رسمي.

وتبين أن أصحاب هذه السمات أظهروا اختلافات ملحوظة في الترابط العصبي داخل الدماغ، مقارنة بمن لديهم سمات أقل وضوحًا.

وترتبط هذه السمات بسلوكيات خطيرة، مثل العنف وتعاطي المخدرات.

ترابط عصبي غير متوازن يفسر السلوكيات العدوانية

أوضحت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود نشاط مفرط في بعض المسارات العصبية، وضعف في أخرى، ما يُفسر العديد من التصرفات الضارة التي قد يُظهرها هؤلاء الأفراد.

كما تُظهر الشبكة العصبية الإيجابية في أدمغة المصابين ترابطًا أقوى في مناطق مسؤولة عن:

اتخاذ القرار.

الانتباه.

معالجة العواطف.

الشبكة السلبية.. ضعف في التحكم الذاتي والتركيز

أما في الشبكة السلبية، فظهر ضعف في مناطق الدماغ المسؤولة عن ضبط النفس والانتباه، ما يُفسر ميل المصابين بالاعتلال النفسي إلى تجاهل عواقب أفعالهم، والتركيز فقط على تحقيق أهدافهم الأنانية.

كشفت الدراسة أيضا عن اتصالات غير طبيعية بين مناطق اللغة وفهم الكلمات في الدماغ، ما يُفسر قدرة هؤلاء الأفراد على استخدام التواصل بشكل استراتيجي، وتوظيفه في التلاعب بالآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.

وأظهرت النتائج ارتباطًا قويًا بين مناطق الدماغ المرتبطة بـالسعي وراء المكافآت واتخاذ القرار.

علق الدكتور جليل محمد، طبيب نفسي في المملكة المتحدة، قائلاً: "الأشخاص المصابون بالاعتلال النفسي لا يكترثون لمشاعر الآخرين، وإذا عبّرت لهم عن مشاعرك تجاه موقف معين، يُظهرون بشكل واضح أنهم غير مهتمين إطلاقا".

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