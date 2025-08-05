كيف يؤثر هرمون الدوبامين على صحتك؟

أشارت الدكتورة الروسية إيرينا تاراسوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن الدوبامين من أهم النواقل العصبية في الجسم، ولا يقتصر دوره على الإحساس بالمتعة فقط، بل يؤثر على مجموعة من العمليات الحيوية والوظائف النفسية والعصبية، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

مراكز إنتاج الدوبامين في الدماغ

أوضحت "تاراسوفا" أن هناك ثلاث مناطق رئيسية في الدماغ مسؤولة عن إنتاج الدوبامين:

منطقة ما تحت المهاد (الهايبوثالاموس).

المادة السوداء (Substantia Nigra).

المنطقة السقيفية البطنية (Ventral Tegmental Area).

وأضافت أن منطقة ما تحت المهاد ترسل إشارات مرتبطة بالتحكم في الشهية وربما الاستجابة لتخزين الدهون، بينما تُعد المادة السوداء مسؤولة عن الشعور بالسعادة، ويعود لونها الداكن إلى احتوائها على الميلانين.

الدوبامين

توضح الطبيبة أن الدوبامين ليس فقط ناقلا للمكافأة، بل هو ناقل عصبي للترقب والتوقع، إذ يمكن أن يُفرز ببساطة عند النظر إلى مناظر طبيعية هادئة كسماء زرقاء أو طيور محلقة أو مساحات خضراء، ما يفسر دوره في تحسين الحالة المزاجية حتى من خلال المحفزات البصرية البسيطة.

قاعدة 6C.. مفاتيح طبيعية لزيادة الدوبامين

تُقدم الطبيبة قاعدة 6C، وهي ستة عناصر رئيسية يمكن من خلالها تعزيز إفراز الدوبامين بشكل طبيعي:

الشمس (وفيتامين D):

تختلف حاجة الأفراد لفيتامين D بحسب مستقبلاتهم، لكن الحصول على الكمية المناسبة ضروري لتحفيز الدوبامين.

التواصل مع الآخرين

أظهرت جائحة كورونا أهمية هذا الأمر ليشعر الإنسان بالسعادة.

النوم:

نوم كاف وعميق يدعم توازن الدوبامين ويمنع التقلبات المزاجية.

الرياضة:

النشاط البدني المنتظم من أقوى العوامل التي تُحفز إفراز الدوبامين.

العلاقات العاطفية:

تؤدي العلاقات الصحية دورا محوريا في تحفيز عدة هرمونات، من بينها الدوبامين، بالإضافة إلى هرمونات أخرى مثل التستوستيرون، الإستروجين، والبروجسترون.

الضحك:

يُعد من أقوى المحفزات الطبيعية لإفراز الدوبامين وتحسين الحالة النفسية.

أهمية الحفاظ على توازن الدوبامين

الحفاظ على مستويات طبيعية من الدوبامين في الجسم لا يدعم فقط الشعور بالسعادة، بل يُسهم في استعادة وظائف الجسم الحيوية، ويساعد على علاج العديد من المشكلات الصحية بشكل جذري إذا تمت معالجته بانتظام.

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