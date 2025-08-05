7 عوامل تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وانخفاض الكوليسترول الجيد، من الحالات التي تسبب مخاطر صحية كبيرة، خاصة للقلب والأوعية الدموية.

فيما يلي، إليكم 7 أسباب لارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، وفقا لموقع "Medical News Today".

الأسباب الشائعة لارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد

تشمل الأسباب الشائعة التي تسهم في حدوث هذه الحالة ما يلي:

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

انخفاض مستويات النشاط البدني.

الإفراط في شرب الكحول.

الإصابة بأمراض الكلى.

مرض السكري.

اضطرابات الغدة الدرقية.

زيادة الوزن أو السمنة.

الأسباب الرئيسية

لكن هناك 3 أسباب رئيسية لهذه الحالة، وجميعها يرتبط بنمط الحياة، وبالإمكان التحكم فيها، وهي:

قلة الحركة والنشاط البدني.

الاستهلاك المفرط للكحول.

السمنة أو زيادة الوزن.

المضاعفات والمخاطر الصحية

تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تُعالج، وتشمل:

ارتفاع ضغط الدم.

تصلب الشرايين.

مرض القلب التاجي.

مرض الكبد الدهني غير الناتج عن الكحول.

التهاب البنكرياس الحاد.

طرق فعالة لتعديل نمط الحياة

يساعد إدخال تغييرات بسيطة لكنها فعالة في نمط الحياة على خفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين الكوليسترول الجيد، ومن أبرز هذه التعديلات:

- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة مفيدة لصحة القلب.

- زيادة النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- فقدان الوزن في حال وجود زيادة فيه، والحفاظ على وزن صحي.

- التحكم في مستويات التوتر.

- الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

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