سبب وفاة هالك هوجان.. أعراض خطيرة لاحتشاء عضلة القلب

كشفت تقارير الطب الشرعي في مقاطعة بينيلاس الأمريكية تفاصيل وفاة أسطورة المصارعة العالمية هالك هوجان، الذي رحل عن عمر 71 عامًا إثر نوبة قلبية حادة، فيما أظهرت الفحوص إصابته سابقًا باضطراب في نظم القلب يُعرف بـ"الرجفان الأذيني"، إلى جانب تاريخ مرضي مع سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) الذي يصيب خلايا الدم البيضاء.

وأوضحت الوثائق، التي نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السبب المباشر للوفاة هو احتشاء عضلة القلب الحاد، وهو من أخطر الحالات القلبية التي قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ إذا لم يتم التدخل الطبي بشكل عاجل.

ما هو احتشاء عضلة القلب؟

بحسب موقع Mayo Clinic، يحدث احتشاء عضلة القلب عندما يُمنع تدفق الدم إلى جزء من القلب بسبب انسداد في الشرايين التاجية، ما يؤدي إلى تلف أو موت خلايا عضلة القلب. وغالبًا ما يكون السبب جلطة دموية أو تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين.

الأعراض الخطيرة لاحتشاء عضلة القلب

ألم أو ضغط شديد في الصدر

يعد العرض الأكثر شيوعًا، ويُوصف عادة بأنه شعور بثقل أو عصر في منتصف الصدر، قد يمتد إلى الذراع الأيسر أو كلا الذراعين، وأحيانًا إلى الكتف أو الظهر أو الفك أو حتى البطن. يستمر الألم عادة أكثر من بضع دقائق ولا يزول بالراحة.

ضيق التنفس

قد يشعر المريض بعدم القدرة على التنفس بعمق حتى أثناء الراحة، ويرجع ذلك إلى أن القلب المتضرر لا يستطيع ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

التعرق البارد المفاجئ

يُعد من العلامات الكلاسيكية للنوبة القلبية، حيث يدخل الجسم في حالة صدمة تؤدي إلى إفراز مفرط للعرق البارد حتى في الأجواء المعتدلة.

الغثيان أو القيء

يحدث نتيجة الاضطرابات المفاجئة في الدورة الدموية وعدم وصول الدم الكافي إلى الجهاز الهضمي. وقد يختلط على البعض ويُعتقد أنه عسر هضم، ما يؤدي إلى تأخير التدخل الطبي.

الدوخة أو فقدان التوازن

يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المخ أثناء الأزمة القلبية، وقد يصاحبه إغماء في الحالات الحادة.

عدم انتظام ضربات القلب

يشعر المريض بخفقان سريع أو غير منتظم، وفي بعض الأحيان يتوقف القلب فجأة فيما يُعرف بـ"السكتة القلبية".

أعراض غير تقليدية

خصوصًا لدى النساء وكبار السن، قد تظهر الأعراض في صورة تعب غير مبرر، اضطراب في النوم، أو ألم خفيف في الظهر أو الفك بدون ألم شديد في الصدر، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.

ويؤكد الأطباء أن التدخل الطبي خلال الساعة الذهبية الأولى من ظهور هذه الأعراض يمكن أن ينقذ حياة المريض ويمنع تلفًا دائمًا في عضلة القلب، لذا يُنصح بالتوجه الفوري للطوارئ عند الاشتباه في أي من هذه العلامات.

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