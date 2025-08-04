3 أطعمة شائعة تدمر أمعائك وتسبب أمراض القلب

كتب- محمود عبده:

رغم سهولة تحضيرها وطعمها الجذاب، إلا أن كثيرا من الأطعمة التي نتناولها يوميا تصنف ضمن ما يعرف بـ"الأطعمة فائقة التصنيع"، والتي يحذر منها خبراء التغذية باعتبارها من أخطر ما يهدد الصحة العامة في العصر الحديث.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، يستند هذا التصنيف إلى نظام "نوفا" (NOVA) الذي طوره باحثون من جامعة ساو باولو البرازيلية، ويقسم الأطعمة إلى ثلاثة فئات بحسب درجة المعالجة التي تخضع لها.

3 فئات غذائية بحسب "نوفا"

1- المكونات المعالجة: كالزيوت النباتية، والسكر، والملح.

2- الأطعمة المصنعة: مثل المربى والمخللات والجبن.

3- الأطعمة فائقة التصنيع: وهي الأكثر خطورة، وتحتوي على مواد غير مألوفة في الطهي المنزلي مثل النكهات الاصطناعية، والمحليات الصناعية، والمستحلبات، والمواد الحافظة.

تشمل الأطعمة فائقة التصنيع مجموعة واسعة من المنتجات المنتشرة في الأسواق، منها:

- اللانشون، واللحوم الباردة.

- الوجبات الجاهزة، والبيتزا المجمدة.

- المقرمشات والبسكويت.

- الزبادي بالنكهات الصناعية، والمثلجات.

- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

لماذا ئعد هذه الأطعمة خطيرة؟

الأطعمة فائقة التصنيع غالبا ما تحتوي على نسب عالية من:

- السكريات المضافة

- الدهون المشبعة

- الصوديوم (الملح)

- إضافات كيميائية لتحسين الطعم والمظهر

وتشير دراسات عدة إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من الأطعمة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بـ:

- أمراض القلب والشرايين

- السكري من النوع الثاني

- اضطرابات الجهاز الهضمي

- السمنة ومشكلات التمثيل الغذائي

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