يعاني منه كريم فهمي في مسلسل "220 يوم".. أعراض تكشف سرطان الدماغ

كتبت- أسماء مرسي:

تصدر مسلسل "220 يوم" التريند ومحركات البحث، خاصة جوجل، عقب عرض أول حلقتين على إحدى المنصات الرقمية.

ولاقى العمل تفاعلا واسعا، حيث يجسد الفنان كريم فهمي شخصية "أحمد"، وهو روائي شاب يواجه تحديا صعبا بعد اكتشاف إصابته بورم دماغي خبيث.

أعراض ورم الدماغ الخبيث

وفقا لموقع "health"، تتنوع أعراض الإصابة بورم خبيث في المخ بحسب موقع الورم وحجمه، ومن أبرز هذه العلامات:

الصداع المتكرر

الصداع أحد أبرز العلامات المبكرة، غالبا ما يظهر في الصباح ويخف تدريجيا خلال اليوم، لكن صداع الورم يكون له نمط مميز، حيث يظهر ويختفي دون نمط واضح، ويستمر لأسابيع أو أشهر.

تغيرات في الشخصية والسلوك

تظهر على المريض تغيرات غير معتادة في الشخصية أو تقلبات مزاجية حادة، يحدث ذلك عندما يضغط الورم على مناطق محددة في الدماغ، مؤثرا في وظائفه الحيوية.

الاضطرابات النفسية والمعرفية

يؤدي الورم إلى تراجع في القدرة على التركيز، التذكر، والإدراك، ما يسبب مشكلات في التواصل والتفكير المنطقي واتخاذ القرار.

نوبات وتشنجات

من العلامات الشائعة وجود نوبات صرع أو تشنجات، نتيجة اضطراب الإشارات الكهربائية داخل الدماغ، ويصاحب ذلك فقدان وعي أو حركات لا إرادية مفاجئة.

أعراض جسدية

صعوبة في النطق.

اضطرابات في الرؤية (مثل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الطرفية).

عدم التوازن أثناء المشي.

ضعف في السمع.

فقدان التنسيق الحركي.

ضعف السيطرة العضلية.

الأعراض حسب موقع الورم في الدماغ

تختلف أعراض ورم الدماغ بشكل كبير بحسب موقع الورم داخل المخ، نظرا لتعدد وظائف الأجزاء المختلفة من الدماغ.

1. ورم جذع الدماغ

يتكون جذع الدماغ من النخاع المستطيل، الدماغ المتوسط، والجسر، ومسؤولًا عن العديد من الوظائف الحيوية مثل التنفس، ضربات القلب، الوعي، النوم، وتناول الطعام.

عند الإصابة بورم في هذه المنطقة، تظهر الأعراض التالية:

غثيان صباحي متكرر.

تقيؤ دون سبب واضح.

فقدان السمع.

تغيرات في الشخصية.

اضطرابات في الرؤية.

مشكلات في التوازن والمشي.

2. ورم زاوية المخيخ الجسري

هذا النوع من الأورام يؤثر على الأعصاب القحفية القريبة من المخيخ والجسر، ويشترك في العديد من الأعراض مع ورم جذع الدماغ، ومن أبرز الأعراض:

طنين مستمر في الأذن.

شعور عام بالنعاس.

ضعف في السمع؟.

ضعف أو شلل جزئي في عضلات الوجه.

3. ورم نصفي الكرة المخية

نصفي الكرة المخية المسؤولين عن الوظائف العليا كالتفكير والسلوك والذاكرة،عند تأثر هذه المنطقة بورم، يواجه المريض:

اضطرابات في الرؤية أو فقدانها.

صعوبة في تحديد الاتجاهات أو الأماكن.

نوبات صرع.

فقدان الذاكرة.

تكرار التبول.

ضعف القدرة على الحكم واتخاذ القرار.

فقدان حاسة الشم.

فقدان السمع.

4. ورم الغدة النخامية

تقع الغدة النخامية في قاعدة الدماغ، وتؤدي دورا حيويا في تنظيم الهرمونات، يمكن أن يؤدي الورم في هذه الغدة إلى:

صداع مزمن.

خلل في إفراز الهرمونات.

اضطرابات في الرؤية.

ظهور أعراض السكري الكاذب.

5. ورم منطقة المهاد

المهاد هو مركز الإحساس في الدماغ، ويؤثر الورم فيه على استقبال وتفسير الإشارات الحسية.

ضعف العضلات.

صعوبات في الكلام.

فقدان الإحساس في أجزاء من الجسم.

القيء المتكرر.

تكرار التبول.

صعوبة في المشي وعدم الاتزان.

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