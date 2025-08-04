أصيبت به الفنانة رحمة حسن.. 5 أعراض تدل على الإصابة بالصلع

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت الفنانة رحمة حسن عن معاناتها من تساقط شديد في الشعر وصل إلى حد الصلع، عقب إجرائها جلسة علاج بالبلازما في إحدى عيادات التجميل.

وأوضحت رحمة أن الطبيبة حقنتها بمادة مينوكسيديل خلال الجلسة دون علمها، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت في تساقط شعرها.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أعراض الصلع، وفقا لما كشفه موقع "هيلث لاين" الطبي.

ترقق الشعر عند الصدغين

تعد ظاهرة ترقق الشعر عند الصدغين وتساقطه في هذه المنطقة شائعة، وقد تكون مؤشرا على حالات مختلفة.

انحسار خط الشعر

يصف مصطلح "انحسار خط الشعر" عملية ترقق الشعر في مقدمة الرأس وجوانبه وتباعده عن الوجه.

وغالبا ما يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من تساقط الشعر أن خط شعرهم بدأ يتخذ شكل حرف "M" لأن الشعر على جانبي الرأس يتراجع أسرع من الشعر في المنتصف، وهذا النوع من تساقط الشعر شائع جدا لدى الذكور.

ترقق الشعر في أعلى الرأس

تعد حالة ترقق الشعر في أعلى الرأس إشارة مبكرة على تساقط الشعر، وهذا النوع من التساقط لا يصاحبه عادة ترقق أو تراجع في خط الشعر عند جانبي الرأس.

ويميل هذا النوع من تساقط الشعر إلى التطور ببطء، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتحول الشعر الخفيف إلى منطقة صلعاء في أعلى الرأس.

اتساع فرق الشعر

تتضمن إحدى علامات تساقط الشعر الأخرى اتساع فرق الشعر، وهو الخط الفاصل الذي يقسم الشعر في أعلى الرأس.

ترقق الشعر في جميع أنحاء الرأس

يمكن أن يختلف تساقط الشعر من شخص لآخر، فبينما يعاني بعض الأشخاص من تساقط الشعر بشكل متساوٍ في جميع أنحاء الرأس، دون ظهور أنماط محددة، فإن آخرين يلاحظون أنماطا مميزة.

تساقط الشعر على شكل كتل

قد لا يكون تساقط الشعر دائما عملية بطيئة وتدريجية، ففي بعض الأحيان، يمكن أن تحدث تغيرات جذرية حيث يتساقط الشعر على شكل كتل كبيرة، بدلا من أن يصبح خفيفا أو يتراجع تدريجيا.

تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم

لا يقتصر تساقط الشعر دائما على الرأس، بل قد يحدث في بعض الحالات في أجزاء أخرى من الجسم ينمو فيها الشعر عادة.

وقد لا يقتصر تساقط الشعر على فروة الرأس فقط، بل قد تلاحظ أيضا ترقق شعر الجسم، أو توقف نموه بعد الحلاقة.

فمن الطبيعي أن يتساقط شعر الساقين والذراعين مع التقدم في السن، لكن، إذا لاحظت هذا النوع من التساقط، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

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