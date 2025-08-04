5 أعراض في العين تشير إلى أمراض الكلى

كتب – سيد متولي

قد تُعطي عيناك إنذارًا مبكرًا بأن كليتيك لا تعملان كما ينبغي، وبينما يرتبط مرض الكلى عادةً بالتعب أو التورم أو تغيرات البول، فإنه قد يؤثر أيضًا على رؤيتك، ولأن كلاً من الكلى والعينين تعتمدان على سلامة الأوعية الدموية وتوازن السوائل، فإن أي خلل في إحداهما قد يؤثر على الأخرى.

قد تُشير أعراض مثل الانتفاخ المستمر، وضبابية أو احمرار العينين، وجفاف التهيج، وتغيرات رؤية الألوان إلى مشاكل أعمق في الكلى، إذا لاحظت هذه العلامات، خاصةً مع التعب أو التورم، فقد حان الوقت لفحص وظائف الكلى وصحة العين، فالكشف المبكر مهم.

قد يظهر مرض الكلى في عينيك أولاً: 5 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

بينما يربط معظم الناس أمراض الكلى بأعراض مثل التعب والتورم وتغيرات في التبول، إلا أن قلة منهم تدرك أن علامات الإنذار المبكر قد تظهر في العينين، وذلك لأن الكلى، المسؤولة عن تصفية الفضلات والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجهاز الدورة الدموية، بما في ذلك الأوعية الدموية الدقيقة التي تدعم العينين.

عندما تبدأ وظائف الكلى بالتدهور، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من التغييرات التي تؤثر على الرؤية، ومستويات رطوبة العين، وحتى طريقة إدراكك للألوان، إذا تُركت هذه الأعراض دون علاج، فقد تتفاقم وقد تشير إلى مشاكل أكثر خطورة.

فيما يلي خمسة أعراض شائعة مرتبطة بالعين يمكن أن تشير إلى مشاكل كامنة في الكلى ومتى قد يكون الوقت مناسبًا لرؤية طبيب عيون وطبيب أمراض الكلى، بحسب timesofindia.

عيون منتفخة

من الطبيعي أن تستيقظ بعينين منتفختين أو منتفختين قليلاً بعد السهر أو تناول وجبة مالحة، ومع ذلك، إذا استمرت عيناك منتفختين طوال اليوم، خاصةً إذا كان التورم حول الجفون، فقد يكون ذلك علامة على وجود بروتين في البول، وهي حالة يتسرب فيها البروتين إلى البول بسبب تلف الكلى.

يؤدي فقدان البروتين هذا إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة، مثل المنطقة المحيطة بالعينين، عادةً ما يكون الانتفاخ الناتج عن مشاكل الكلى مستمرًا، وقد يصاحبه أيضًا أعراض أخرى مثل البول الرغوي أو الغزير، إذا لاحظتَ هذه الأعراض، فلا تتجاهلها على أنها مجرد إرهاق أو حساسية؛ استشر طبيبك لإجراء فحص بول وفحص وظائف الكلى.

عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة

قد تحدث تغيرات مفاجئة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية وصعوبة التركيز أو الرؤية المزدوجة، نتيجة مشاكل في الأوعية الدموية الدقيقة في العين، وهي حالة تُسمى اعتلال الشبكية السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يُعد كلٌّ من ارتفاع ضغط الدم وسوء إدارة مرض السكري من الأسباب الرئيسية لمرض الكلى المزمن (CKD)، ويمكن أن يُلحقا الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين.

قد يؤدي هذا الضرر إلى تسرب السوائل، أو تورم الشبكية، أو في الحالات الشديدة، فقدان البصر، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري وتعاني من اضطرابات في الرؤية، فمن الضروري مراقبة وظائف الكلى لديك إلى جانب فحوصات العين الدورية.

جفاف العين أو حكة أو تهيج

قد يكون جفاف العين المزمن أو حكة العين مزعجًا ومشتتًا للانتباه، ولكنه قد يشير أيضًا إلى وجود مشكلة أعمق، يُعد جفاف العين شكوى شائعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة أو الذين يخضعون لغسيل الكلى،

قد ينتج هذا عن خلل في توازن المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، أو تراكم الفضلات التي تؤثر على إنتاج الدموع وترطيب العين، إذا كنت تشعر بحكة أو احمرار أو ألم متكرر في عينيك، خاصةً دون أي عوامل بيئية محفزة، فقد يكون من المفيد فحص صحة كليتيك

الحفاظ على ترطيب جيد واستخدام الدموع الاصطناعية قد يساعد في الشعور بالراحة، ولكن تحديد السبب الجذري أمر بالغ الأهمية.

عيون حمراء أو محتقنة بالدم

قد يكون لاحمرار العينين أسبابٌ عديدة، منها الحساسية، والتعب، أو العدوى، ومع ذلك، في سياق أمراض الكلى، قد يكون أيضًا علامةً على ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه أو داء السكري، قد يؤدي ارتفاع الضغط في الأوعية الدموية إلى تمزقاتٍ صغيرة في الشعيرات الدموية في العينين، ما يجعلها تبدو محتقنة أو ملتهبة.

في حالات نادرة، قد تُسبب أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب الكلية الذئبي، الذي يُصيب الكلى وأعضاء أخرى، التهابًا في العينين، إذا شعرتَ باحمرار مصحوب بأعراض جهازية أخرى، مثل ألم المفاصل أو التورم أو الطفح الجلدي، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء تقييم شامل.

صعوبة رؤية بعض الألوان

قد يلاحظ بعض المصابين بخلل في وظائف الكلى تغيرات طفيفة في رؤيتهم للألوان، وخاصةً الأزرق والأصفر، قد يكون هذا بسبب تلف العصب البصري أو تغيرات في شبكية العين، وكلاهما قد ينتج عن ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة، أو داء السكري، أو السموم البولية (تراكم الفضلات في الجسم بسبب ضعف ترشيح الكلى).

قد تبدأ هذه التغيرات في الرؤية ببطء دون أن تُلاحظ في البداية، لكنها قد تصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت، إذا وجدت صعوبة متزايدة في تمييز الألوان أو لاحظت بهتانًا في رؤيتك، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد شيخوخة العين.

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