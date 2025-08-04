ابدأ يومك بتناوله.. طعام يحمي القلب والأوعية الدموية من التلف

كتبت- أسماء مرسي:

الطماطم ليست مجرد مكون شائع في وجباتنا اليومية، بل هي واحدة من أكثر الأطعمة فاعلية في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل محتواها الغني بالمركبات النباتية والفيتامينات الأساسية.

الطماطم وصحة القلب.. درع طبيعي ضد أمراض الشرايين

الطماطم مصدرا غنيا بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تؤدي دورا مهما في صحة القلب، ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، المعروف بأنه أحد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يسهم في خفض ضغط الدم، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامينات B و E، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، والتي تعمل لتعزيز صحة القلب وحماية الأوعية الدموية من التلف، وفقا لموقعي "webmd" و"clevelandclinic".

مكافحة الالتهاب ومنع التجلط

تتميز المركبات النباتية الموجودة في الطماطم، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، بخصائصها المضادة للالتهاب، وهذا أمر ضروري حيث يقلل من خطر الالتهابات المزمنة التي تؤثر على جدران الأوعية الدموية وتسهم في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استهلاكها إلى منع تجلط الدم، ما يوفر حماية إضافية ضد المشكلات القلبية الوعائية الخطيرة.

فوائد أخرى مدهشة للطماطم

إلى جانب دورها في حماية القلب، توفر الطماطم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة:

تعزيز المناعة بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات.

الوقاية من أمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة المزمن.

المساعدة في إنقاص الوزن بسبب سعراتها المنخفضة وغناها بالألياف.

دعم صحة العين، بفضل محتواها من فيتامين A واللوتين.

علاج التهابات اللثة، وتحسين صحة الفم بشكل عام.

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