8 أطعمة تحارب الصداع النصفي.. تناولها يوميا

الصداع النصفي هو حالة عصبية تتميز بحدوث ألم نابض وشديد، غالبا في جانب واحد من الرأس، وقد ترافقه أعراض أخرى مثل الغثيان، والتقيؤ، وتنميل الأطراف، وتغيرات في الرؤية.

وفي حين تركز العلاجات التقليدية على المسكنات وتغيير نمط الحياة، يؤكد الخبراء على دور التغذية في إدارة هذه الحالة.

وأشارت دراسات حديثة أجراها باحثون من بريطانيا أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، يمكن أن يقلل من الالتهابات المرتبطة بالصداع النصفي.

وتظهر أحماض أوميجا 3، وخاصة حمضي دوكوساهيكسانويك (DHA) وإيكوسابنتانويك (EPA)، خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة الأوعية الدموية الملتهبة في الدماغ، ما يقلل الألم وتكرار النوبات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أبلغ المشاركون الذين تناولوا أوميجا 3 لمدة 16 أسبوعا عن انخفاض بنحو 40% في أيام الصداع شهريا.

وللنباتيين ومن لا يتناولون اللحوم، توصي الأبحاث بتناول مصادر نباتية غنية بأوميغا 3 مثل بذور الكتان وفول الصويا والأفوكادو.

ويرتبط الصداع النصفي أيضا باضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والتوت والتفاح في تخفيف أعراض الجهاز الهضمي، ما قد يؤثر إيجابيا على الصداع.

كما يعتبر المغنيسيوم معدنا مهما في التخفيف من الصداع النصفي، ويوجد بكميات جيدة في الأرز البني والموز والخضراوات الورقية الداكنة.

ويساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السيروتونين، المادة الكيميائية المسؤولة عن انقباض الأوعية الدموية في الدماغ.

ومن جهة أخرى، يشير بعض الخبراء إلى أن مشاكل في المفصل الصدغي الفكي (TMD) قد تحفز نوبات الصداع النصفي، وينصحون بتناول أطعمة طرية لتجنب شد عضلات الفك والوجه.

ويؤكد أطباء الصداع أهمية تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ، والحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم لتقليل حدة النوبات.

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