وداعا للأرق.. طريقة سحرية تساعد على النوم خلال دقائق

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الأرق، لكن يوجد طريقة ذهنية بسيطة قد تساعد على النوم خلال دقائق.

ونصح الدكتور آرثر جوسترا طبيب المخ والأعصاب الروسي من يعانون الأرق بتجربة "الخلط المعرفي"، وهي تقنية ذهنية تهدف إلى تشتيت انتباه العقل بأفكار وكلمات عشوائية، مما يساعد على تهدئة التوتر والقلق اللذين يمنعان النوم.

وقال جوسترا: "هذه الخدعة تعلّم دماغك أن النوم آمن، وتخرجه من حالة الاستنفار المرتبطة بالقلق أو التفكير المفرط، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح أن هذه التقنية تفعّل الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، المسؤول عن الاسترخاء.

كيف تطبق تقنية "الخلط المعرفي"؟

فكّر في كلمة عشوائية تماما، وتخيل شكلها أو معناها.

اختر كلمة أخرى لا علاقة لها بالأولى، وتخيلها أيضا.

استمر بذلك مع كلمات غير مترابطة، ما يشوّش على أنماط التفكير القلقة.

يمكنك استخدام أسلوب "سلسلة الحروف": اختر كلمة، ثم كلمة جديدة تبدأ بالحرف الأخير من السابقة (مثلا: قمر ← رمان ← نحل ... إلخ).

ويضيف جوسترا: "في غضون دقائق ستجد نفسك تغفو دون أن تدرك، لأن دماغك ابتعد عن التفكير في المشكلات أو التوتر".

وهذه الطريقة ليست جديدة، بل طورها في الأصل عالم الإدراك الكندي لوك ب. بودوان، الذي أشار إلى أن الهدف منها هو محاكاة نمط التفكير غير المنطقي الذي يحدث عادة عند الانتقال من اليقظة إلى النوم، لكن دون السماح للعقل بالانشغال بمخاوف أو ضغوط.

وقال بودوان: "هذه الصور الذهنية العشوائية لا تروي قصة متماسكة، ما يساعد الدماغ على الانفصال عن التفكير المنطقي والقلق".

الجدير بالذكر أن نقص النوم المزمن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل: السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري والعقم، إلى جانب مشكلات يومية كضعف التركيز والانفعال.

ورغم أن الاستيقاظ المتكرر ليلا لا يعني بالضرورة الإصابة بالأرق، فإن تكراره قد يخل بالتوازن النفسي والجسدي بمرور الوقت.

اقرأ أيضا:

هل الموز خطر على مرضى الكلى؟.. هذا ما يحدث لهم

سبب وفاة لطفي لبيب.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الحنجرة

علامة في العين تنذر باقتراب السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

موزة بـ6 ملايين دولار.. زائر يلتهم عملا فنيا شهيرا للمرة الثانية

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟