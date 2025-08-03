مخاطر صحية غير متوقعة عند الإفراط في تناول البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، وذلك لمذاقه المنعش وقدرته العالية على ترطيب الجسم.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال على تناول البطيخ كخيار طبيعي للتخفيف من حرارة الصيف وإرواء العطش، ومع ذلك، يطرح البعض تساؤلات حول تأثير الإفراط في تناوله على الصحة.

وكشفت أخصائية التغذية لارا ويتسون: "يمكنك تناول حصتين من البطيخ يوميًا بأمان، لكن الاعتماد على نوع واحد فقط من الطعام في نظامك الغذائي ليس فكرة جيدة أبدا"، وفقا لموقع "إندبندنت".

ورغم أن البطيخ غني بالماء ومرطب ومغذ، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على سكريات تعرف باسم "فودماب" قد تسبب إجهادا معويا.

وتشير كلية جونز هوبكنز الطبية إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة "فودماب" تساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي على تجنب هذه السكريات صعبة الهضم.

كما أن الأشخاص المعرضين للصداع النصفي من تناول البطيخ، بسبب احتوائه على نسبة عالية من "تيرامين"، وهو حمض أميني طبيعي قد يسبب الصداع.

ويشير مركز مايو كلينك إلى أن تناول أدوية الاكتئاب مع أطعمة غنية بـ"تيرامين" قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم.

وفي حالات نادرة، قد يُحدث البطيخ رد فعل تحسسي شديد عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأعشاب، بحسب موقع Very Well Health.

هؤلاء الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه أطعمة مثل الخوخ والكرفس والطماطم والبطيخ (بما في ذلك الشمام والبطيخ الأحمر والعسلي) والبرتقال.

وعلى الرغم من طعمه اللذيذ، يحتوي البطيخ على حوالي 17 غراما من السكر الطبيعي في الحصة الواحدة، وهي كمية أعلى من التوت الغني بمضادات الأكسدة، لكنها أقل من الأناناس. لذلك، توصي عيادة كليفلاند مرضى السكري بمراقبة كمية البطيخ التي يتناولونها.

وقالت أخصائية التغذية جيسيكا بلومان: "إذا كان البطيخ هو كل ما تأكله يوميا، فسيشكل ذلك مشكلة". وأضافت: "يحتوي على كمية كبيرة من السكر. لذا من الأفضل تناوله مع وجبة تحتوي على البروتين والدهون لتقليل تأثيره على مستوى السكر في الدم".

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