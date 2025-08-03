دراسة تكشف عن سبب غير متوقع للإصابة بالسكري من النوع الثاني

كشفت دراسة أجراها باحثون من أستراليا أن هناك عاملا غير متوقع يرفع احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وشملت أكثر من 36 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.

وكشفت الدراسة إلى أن استهلاك المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، أو "الدايت"، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 38%.

وهذه النسبة أعلى من الخطر المرتبط بالمشروبات المحلاة بالسكر العادي، والذي يبلغ 23%. وفقا لموقع "لينتا رو".

وظل الرابط بين مشروبات "الدايت" ومرض السكري قائمًا حتى بعد أخذ مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار، مما يعني أن المحليات الاصطناعية قد تؤثر بشكل مباشر في عملية الأيض في الجسم. وتُعد هذه النتائج تحديًا للاعتقاد الشائع بأن المشروبات الخالية من السكر هي بديل آمن لمن هم عرضة للإصابة بمرض السكري.

ودعا القائمون على الدراسة إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم المشروبات الغازية، مشدّدين على أن الضرائب والقيود يجب أن تشمل ليس فقط المشروبات المحلاة بالسكر، بل أيضا تلك المحلاة ببدائل السكر الاصطناعية، نظرا لما قد تشكله من تهديد على الصحة العامة.

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